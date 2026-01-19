Horarios de las Finales de Conferencia NFL 2026: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de campeonato?

Las Finales de Conferencia 2026 de la NFL ya tienen fechas y horarios para verlas desde México y te contamos todos los detalles (Fotoarte: El Financiero / Créditos: NFL, Shutterstock).

Las Finales de Conferencia decidirán a los finalistas rumbo al Super Bowl LX. El próximo domingo se disputan los campeonatos de la AFC y la NFC, y ya cuentan con horarios y opciones de transmisión en televisión definidas para el público en México.

Horarios y dónde ver EN VIVO las Finales de Conferencia de la NFL 2026

Los partidos de Campeonato de Conferencia de la NFL se jugarán este domingo con opciones mediante TV abierta, TV de paga, streaming y, desde luego, la plataforma oficial de suscripción de la NFL:

Patriots vs Broncos: Final de la AFC marcada por pérdidas de balón y una baja clave por lesión

New England Patriots venció a Houston Texans tras imponerse 28-16 y obtener su pase a la final de la Conferencia Americana, en un partido condicionado por el clima y las pérdidas de balón del equipo texano. La defensiva de Nueva Inglaterra forzó cinco entregas, cuatro de ellas intercepciones al mariscal C.J. Stroud.

Drake Maye, quarterback de los Patriots, completó 16 de 27 pases para 179 yardas y tres anotaciones, actuación que devolvió al equipo a la disputa del Campeonato de Conferencia por primera vez desde la temporada 2018. Tras el encuentro, el propio Maye destacó el trabajo defensivo del equipo: “Ellos lo dan todo cada semana. Es divertido de ver”.

Denver Broncos selló su pase con una victoria 33-30 en tiempo extra sobre Buffalo Bills, en un duelo con múltiples cambios en el marcador. Bo Nix lanzó tres pases de anotación, pero sufrió una fractura en el tobillo derecho que lo dejó fuera del resto de los playoffs. El entrenador Sean Payton confirmó que Jarrett Stidham será el quarterback titular en la final de la AFC.

Payton explicó que el plan ofensivo se ajustará al nuevo pasador y señaló que Stidham “es muy preciso y tiene mucho en su lanzamiento”, al referirse a su desempeño en las prácticas.

Rams vs Seahawks: Rivalidad divisional por el título de la NFC y el pase al Super Bowl 2026

En la Conferencia Nacional, Los Angeles Rams sellaron su pase tras vencer 20-17 a Chicago Bears en tiempo extra, en un juego disputado bajo temperaturas bajo cero y una intensa nevada. Matthew Stafford lanzó para 258 yardas y encabezó la serie ofensiva que permitió a Harrison Mevis conectar el gol de campo decisivo desde 42 yardas.

“Qué trabajo increíble hizo nuestra defensiva hoy”, dijo Stafford tras el encuentro, al destacar las intercepciones y las detenciones clave en cuarta oportunidad.

Los Rams visitarán ahora a Seattle Seahawks, que aplastaron a San Francisco 49ers (41-6) en la Ronda Divisional. Kenneth Walker III fue la figura ofensiva con tres anotaciones por tierra y 116 yardas, mientras que Sam Darnold pasó para 124 yardas y un touchdown antes de ser retirado para evitar riesgos físicos.

Seattle no alcanzaba el partido por el campeonato de la NFC desde la temporada 2014. El duelo ante Los Ángeles representa una tercera confrontación divisional en el año, luego de que ambos equipos dividieran su serie de temporada regular.

Con información de EFE y AP.