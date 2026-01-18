Patriots vs. Texans en la Ronda Divisional de la NFL 2026 HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el juego?

Los Patriots de New England se enfrentan a los Houston Texans por un boleto para el juego por el Campeonato de Conferencia. (Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock /NFL)

La Ronda Divisional de la NFL 2026 enfrenta a los New England Patriots en contra de los Houston Texans por uno de los dos boletos paral a Final de Conferencia de la AFC en el camino al Super Bowl 2026.

El ganador del partido queda a tan solo un escalón de llegar al Super Bowl LX, donde conoceremos al campeón de campeones del futbol americano.

Así que Patriots y Texans se juegan todo este domingo para continuar con el sueño de levantar el trofeo Vince Lombardi.

Horario en México: ¿A qué hora ver es juego de Patriots vs. Texans HOY?

Este domingo, a las 2:00 p.m. (tiempo del centro de México), Patriots y Texans ponen en marcha la actividad dominical de la NFL.

El encuentro se disputa en el Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts, casa de los Patriots.

Los Patriots de Nueva Inglaterra buscan el pase a la Final de Conferencia ante los Texans. (Foto: AP Foto/Charles Krupa) (Charles Krupa/AP)

¿Dónde ver Patriots vs. Texans EN DIRECTO HOY?

Estas son todas las opciones para seguir EN VIVO el juego de la Ronda Divisional de la NFL 2026:

Canal 5 (TV abierta)

ESPN (TV de paga)

Disney+ (se requiere acceso a la versión Premium de la app)

DAZN (NFL Pass)

Además, puedes seguir las actualizaciones del juego con los momentos más destacados y el resultado en El Financiero Deportes.

¿Cómo llegan Patriots y Texans a la Ronda Divisional de la NFL?

Los ‘Pats’ llegan al duelo ante los Texans con una racha de cuatro victorias consecutivas, luego de que su última derrota se produjera frente a los Bills durante la temporada regular de la NFL. El equipo de New England se proclamó campeón de la AFC Este con un balance de 14 triunfos y solo tres derrotas, para un porcentaje de victorias de .824.

En la Ronda de Comodines de los playoffs partieron como favoritos frente a los Chargers y cumplieron con el pronóstico. Aunque el juego fue cerrado en sus primeros compases, los Patriots impusieron condiciones en la segunda mitad y sellaron el triunfo por 16-3.

Del otro lado estarán los Houston Texans, que avanzaron a esta instancia como segundos de la AFC Sur, por detrás de los Jaguars, con una marca de 12 victorias y cinco derrotas, equivalente a un porcentaje de triunfos de .706. Su mejor momento de la temporada fue una racha de 10 victorias consecutivas, activa desde su última caída ante los Broncos de Denver en fase regular.

En la Ronda de Comodines, los Texans mostraron su fortaleza defensiva al superar con claridad a los Steelers de Pittsburgh por 30-6, en un partido en el que su defensiva marcó la diferencia y capitalizó los errores del mariscal rival, incluido un pase interceptado que derivó en el último touchdown del encuentro.

Los Texans de Houston vencieron a los Steelers de Pittsburgh para avanzar a la Ronda Divisional. (AP Foto/Justin Berl) (Justin Berl/AP)

¿Cuándo es el Super Bowl 2026?

El final de la actual temporada de la NFL está marcado por el Super Bowl 2026, que se celebra el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en California, casa de los San Francisco 49ers.