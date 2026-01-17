Ronda Divisional de la NFL 2026 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver los playoffs en México?

Ocho equipos llegan a la Ronda Divisional de la NFL en la espera de llegar al Super Bowl LX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, nfl.com).

La Ronda Divisional de la NFL ofrece el boleto a las finales de conferencia. Ocho equipos siguen con vida, pero solo cuatro avanzan en la carrera rumbo al Super Bowl LX.

El fin de semana presenta cuatro partidos de Ronda Divisional con horarios definidos y transmisión confirmada en México, en una fase donde el margen de error es mínimo y las grandes figuras toman el control del escenario.

Partidos de la Ronda Divisional de la NFL: Horarios y transmisión en México

La agenda arranca el sábado con dos encuentros y se completa el domingo con otros dos duelos que definen el mapa competitivo de la postemporada de la NFL.

Todos los partidos pueden seguirse también a través de NFL Game Pass, además de televisión abierta y señal de paga:

Bills vs. Broncos: Josh Allen ante la presión total

La actividad inicia con Buffalo frente a Denver, un duelo que coloca al quarterback Josh Allen en el centro de la conversación. Los Bills avanzaron desde la Ronda de Comodines con una actuación sólida, apoyados en la capacidad de su mariscal para extender jugadas y capitalizar errores rivales.

Del otro lado, los Denver Broncos apuestan por la experiencia de Russell Wilson, quien ha sabido manejar partidos de alta presión en playoffs. El equipo llega con el respaldo de una defensiva que sostuvo al equipo durante la temporada y que buscará forzar decisiones rápidas del quarterback rival.

49ers vs. Seahawks: Brock Purdy y la rivalidad sin sorpresa

El segundo partido del sábado enfrenta nuevamente a San Francisco y Seattle, una rivalidad divisional. Los 49ers superaron la ronda de Comodines con una ejecución eficiente y el liderazgo de Brock Purdy, quien confirmó que su rol es estructural en estos playoffs.

Seattle llega con Geno Smith al mando, un mariscal que ha respondido cuando el juego se vuelve físico y cerrado. Los Seahawks confían en la localía y en la familiaridad con el rival para equilibrar un duelo que suele definirse por detalles y control del balón.

Texans vs Patriots: C.J. Stroud frente al oficio histórico

El domingo abre con Houston ante New England. Los Texans avanzaron desde Comodines impulsados por el impacto inmediato de C.J. Stroud, quien ha cambiado el rostro de la franquicia en su primera temporada como titular, jugando con soltura incluso bajo presión.

New England Pats se sostiene en el oficio colectivo y en la conducción de Mac Jones, un quarterback acostumbrado a escenarios de eliminación directa. Los Patriots llegan a esta instancia fieles a su identidad: minimizar errores, controlar el ritmo y convertir cada posesión en un ejercicio de desgaste.

Rams vs Bears: Stafford y la experiencia contra la inercia

La Ronda Divisional se cierra con Rams frente a Bears, un duelo que mezcla experiencia y momento anímico. Los Rams confían en Matthew Stafford, campeón y referencia en playoffs, para gestionar un partido que puede inclinarse en cualquier cuarto. La ofensiva angelina avanzó en Comodines con autoridad y mantiene aspiraciones claras de campeonato.

Chicago llega impulsado por una victoria de alto impacto en la ronda previa y por el liderazgo de Justin Fields, quarterback que ha marcado diferencia con su capacidad atlética y su lectura en situaciones límite. Para los Bears, sostener la inercia será importante para ejecutar su plan de juego.