Ronda de Comodines de la NFL 2026 HOY: Horarios, transmisión y resultados EN VIVO

¡Arrancan los playoffs de la NFL 2026 con la Ronda de Comodines! (Fotoarte: El Financiero / Créditos: NFL).

Arrancan los playoffs de la NFL 2025 con la Ronda de Comodines, que consta de seis partidos de eliminación directa, distribuidos entre sábado, domingo y lunes. Los encuentros definen el avance rumbo a la ronda divisional tras una Semana 18 que cerró con definiciones clave de campeonatos divisionales y sembrados en ambas conferencias.

Equipos como Panthers, Steelers, Jaguars y Broncos aseguraron posiciones estratégicas en el cierre de la temporada regular, mientras que franquicias como 49ers, Eagles (campeón vigente), Bills y Packers inician su camino en la postemporada en condición de visitante.

¿Qué equipos llegan a los Comodines de la NFL 2026?

La semana 18 de la NFL definió los campeonatos divisionales y el orden de sembrados tras una serie de partidos cerrados. Carolina Panthers aseguró el título del Sur de la NFC luego de la derrota de New Orleans ante Atlanta, resultado que dejó fuera de la postemporada a Tampa Bay pese a su victoria previa.

En la Conferencia Americana, Pittsburgh Steelers se proclamó campeón del Norte tras vencer a Baltimore Ravens en un duelo decidido en los últimos segundos. El resultado colocó a Pittsburgh como cuarto sembrado y le dio el derecho de abrir los playoffs en casa.

Denver Broncos cerró la temporada regular como primer sembrado de la AFC tras imponerse a Los Angeles Chargers, lo que les otorgó descanso en la primera ronda y ventaja de localía durante toda la postemporada. En la NFC, Seattle Seahawks aseguró el primer lugar de la conferencia, lo que obligó a San Francisco 49ers a iniciar los playoffs fuera de casa.

Calendario de la Ronda de Comodines de la NFL: horarios y transmisión

Los seis partidos de la Ronda de Comodines se disputan entre el sábado 10 y el lunes 12 de enero, con transmisiones divididas entre Canal 5, Fox Sports, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass. Los horarios corresponden al centro de México:

Rams vs Panthers abre los comodines de la NFC

Los Angeles Rams visitan a Carolina Panthers tras asegurar el quinto sembrado de la NFC con una victoria sobre Arizona en la última semana. Matthew Stafford cerró la temporada regular con cuatro pases de anotación en ese encuentro y los Rams confirmaron su tercera aparición consecutiva en playoffs.

Carolina llega como campeón divisional y disputará su primer partido de postemporada desde 2017. Ambos equipos se enfrentaron previamente en la temporada regular, con victoria de Panthers en casa.

Steelers vs Texans cierra la ronda de comodines

El lunes por la noche, Pittsburgh Steelers recibe a Houston Texans luego de conquistar el título del Norte de la AFC en la última jornada. Pittsburgh accedió a la postemporada como cuarto sembrado y abrirá en casa ante Houston, que aseguró el quinto lugar tras cerrar la temporada regular con marca de 12-5.

Houston regresa a los playoffs por tercera temporada consecutiva bajo el mando de DeMeco Ryans, mientras que Pittsburgh vuelve a recibir un partido de postemporada tras cinco años sin ganar su división.

Bills, 49ers y Eagles inician los playoffs como visitantes

Buffalo Bills visita a Jacksonville Jaguars, campeón del Sur de la AFC, en un duelo que marca la primera apertura como visitante de Buffalo en playoffs en seis años. Jacksonville aseguró el título divisional con una victoria amplia en la semana 18.

En la NFC, San Francisco 49ers enfrenta a Philadelphia Eagles en una reedición de la final de la Conferencia Nacional disputada en 2023. San Francisco llega tras perder el primer sembrado en la última semana, mientras que Philadelphia clasificó como campeón defensor del Super Bowl.

Con información de EFE y AP.