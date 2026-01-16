Jornada 3 de la Liga MX EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos del Clausura 2026?

La Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX reúne los enfrentamientos Mazatlán vs Monterrey, Necaxa vs Atlas, Guadalajara vs Querétaro, Tigres vs Toluca, Cruz Azul vs Puebla, Tijuana vs San Luis, Pumas vs León, Santos vs FC Juárez y Pachuca vs América. (Fotos: Liga MX / Cuartoscuro.com / IA Gemini).

La Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX se disputa en una intensa semana de actividad bajo el formato de fecha doble, implementado por el calendario apretado del torneo, de cara al Mundial 2026.

Tras pocos días del arranque de temporada, los 18 clubes disputan su tercer partido del certamen, una situación poco habitual que responde a la planeación de la Federación Mexicana de Futbol para liberar fechas rumbo a los amistosos de la Selección Mexicana: Panamá (22 de enero) y Bolivia (25 de enero).

En las primeras dos jornadas, Toluca y Chivas de Guadalajara marcharon con paso perfecto, empatados en la cima de la tabla general.

Este fin de semana, destaca el Tigres vs. Toluca, una temprana revancha de la final del torneo anterior. Los Diablos llegan sin Alexis Vega —baja confirmada por lesión—, mientras que Tigres busca sumar tras caer en casa ante Pumas en la jornada pasada.

En tanto, los poblanos juegan como visitantes en casa: el Cruz Azul, que dejó el Estadio Olímpico Universitario, va como local contra Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Partidos de la Jornada 3 de la Liga MX: Fechas, horarios y transmisión

La actividad de la Jornada 3 del Clausura 2026 se reparte entre el 16 y el 18 de enero, con nueve encuentros programados. A continuación, el calendario completo con horarios, sedes y canales de transmisión.

Tabla de la Liga MX: Posiciones del Clausura 2026 AL MOMENTO

Así llegan los equipos a la tercera fecha de la Liga MX:

Tabla de goleadores de la Liga MX

Helio Junio Nunes, Toluca: 2 goles Joao Pedro Geraldino, Atlético de San Luis: 2 goles Marcelo Flores, Tigres: 2 goles Facundo Ezequiel Almada, Mazatlán FC: 2 goles Marcel Alejandro Ruiz, Toluca: 1 gol

Alexis Vega, baja confirmada para Toluca en el Clausura 2026

Uno de los temas que impacta directamente la planeación de la Jornada 3 de la Liga MX es la situación médica de Alexis Vega. El delantero del Toluca será sometido a una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico y estará fuera de actividad entre cuatro y seis semanas.

Vega arrastra una lesión muscular desde octubre pasado y, aunque jugó la final del Apertura ante Tigres, no logró una recuperación completa. De acuerdo con el pronóstico médico, el atacante podría regresar en la segunda parte de la fase de grupos del Clausura 2026 y estar disponible para la Copa de Campeones de la Concacaf. Con la Selección Mexicana, su posible reaparición sería en el amistoso contra Portugal en el Estadio Banorte del 28 de marzo.

Su ausencia obliga al técnico Antonio Mohamed a modificar la ofensiva del Toluca, donde Vega formaba una dupla constante con el delantero portugués Paulinho.

Con información de EFE.