Jornada 3 de la Liga MX Femenil HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Clausura 2026?

La Jornada 3 de la Liga MX Femenil Clausura 2026 marca el inicio de una fecha que puede comenzar a perfilar tendencias en la tabla general, luego de dos semanas con resultados contrastantes, goleadas y equipos que mantienen paso perfecto.

Tras completarse la segunda fecha, Rayadas de Monterrey, Pachuca, Toluca y Mazatlán FC compartieron la cima con seis puntos, mientras que Tigres UANL tiene un partido pendiente.

Partidos de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil: Horarios y canales

Pachuca abre la jornada este viernes ante Cruz Azul. El duelo tiene antecedentes recientes, ya que las Azules eliminaron a las Tuzas en los cuartos de final del Apertura pasado. La goleadora Charlyn Corral encabeza el ataque hidalguense, mientras que Cruz Azul cuenta con la estadounidense Aerial Chavarin como referente ofensivo.

Pachuca de la goleadora Charlyn Corral visita al Cruz Azul. (Foto: EFE/Miguel Sierra).

Las Rayadas de Monterrey, de la española Lucía García, visitan a Querétaro con el objetivo de quedarse el liderato, ante un rival que acumula dos derrotas, un gol a favor y ocho en contra. El equipo regiomontano busca consolidarse en la parte alta tras un 2025 con altibajos, luego de haber ganado los dos torneos de 2024.

Las campeonas de Tigres UANL visitan a León. Las ‘Amazonas’ debutaron con una victoria contundente de 1-4 sobre Necaxa, mientras que León no ha sumado puntos en sus dos primeras presentaciones del Clausura 2026.

A continuación, el calendario completo de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil Clausura 2026, con fechas, horarios y canales de transmisión confirmados:

El Monterrey de la española Lucía García lleva paso perfecto tras dos jornadas. (Foto: EFE/ Miguel Sierra).

Tabla general y goleo de la Liga MX Femenil 2026 al momento

Luego de dos jornadas, Rayadas, Pachuca, Toluca y Mazatlán FC lideran con seis puntos. En la tabla de goleo, Diana Ordóñez, de Tigres, encabeza con cuatro anotaciones, seguida por Nina Nicosia y Eugénie Le Sommer con tres.

Con estos antecedentes, la Jornada 3 del Clausura 2026 se presenta como un punto de inflexión para definir posiciones tempranas y mantener la lucha en la parte alta de la Liga MX Femenil.

Top 5 de goleadoras:

Diana Ordóñez (Tigres): 4 goles Nina Nicosia (Pachuca): 3 goles Eugénie Le Sommer (Toluca): 3 goles Angelina Hix (Pumas): 3 goles Lucía García (Rayadas): 2 goles

