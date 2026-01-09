Jornada 2 de la Liga MX Femenil: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos?

La Liga MX Femenil no se detiene: continúa la actividad con la segunda jornada (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, EFE).

La jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se disputará del 9 al 12 de enero, con ocho partidos programados en cuatro días consecutivos llenos de partidos que pocos se querrán perder.

La fecha se juega tras un arranque de torneo marcado por una alta producción ofensiva y marcadores abultados en varios encuentros, principalmente propinados por los equipos más poderosos de la liga.

La segunda jornada del campeonato presenta partidos que pueden modificar de forma temprana la tabla general, especialmente entre los equipos que iniciaron el torneo con victoria y aquellos que no lograron sumar en la fecha inaugural.

Partidos, fechas y dónde ver la jornada 2 de la Liga MX Femenil

La distribución de partidos de la Liga MX Femenil a lo largo del fin de semana permite actividad continua desde el viernes hasta el lunes, en el mismo fin de semana que arranca el Clausura 2026 varonil.

La programación de la jornada 2 contempla enfrentamientos entre equipos que comenzaron el torneo con triunfo y clubes que buscarán sumar sus primeros puntos del certamen.

La oferta de este fin de semana incluye tanto opciones de transmisión tanto en televisión de paga como en plataformas digitales y servicios de streaming.

A continuación, el calendario completo de partidos correspondientes a la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con horarios y señales de transmisión confirmadas:

¿Cómo llegan los equipos tras la Jornada 1 de la Liga MX Femenil?

El Clausura 2026 comenzó con una de las jornadas inaugurales más goleadoras del futbol femenil mexicano, con marcadores amplios y definiciones tempranas en la tabla general. Ocho equipos lograron sumar tres puntos en la primera fecha, varios de ellos con diferencias de goles significativas.

Tigres y Pumas ganaron 4-1 como visitantes; Cruz Azul goleó 5-0 a León; Toluca se impuso 5-3 a Tijuana; Rayadas venció 4-0 a Puebla; América superó 2-1 a Santos Laguna; Pachuca derrotó 3-0 a Atlas y Mazatlán FC consiguió una victoria de 3-2 ante FC Juárez.

Tras estos resultados, varios clubes quedaron empatados en puntos, con la diferencia de goles como primer criterio de desempate, escenario que mantiene abierta la competencia desde el arranque del torneo.

Además, se mantiene la tendencia del dominio de los cinco únicos equipos campeones en la historia como dominadores constantes en el torneo: Rayadas, América, Chivas, Pachuca y Tigres, campeón vigente y máximo ganador con 7 títulos.

Tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 1: ¿Cómo va la clasificación?

Luego de la primera fecha, Cruz Azul ocupa el liderato general gracias a la mayor diferencia de goles, seguido por Rayadas, Tigres y Pumas, todos con tres puntos. En la parte baja de la clasificación se ubican los equipos que no lograron sumar en su debut y que recibieron más goles.

Tabla de goleadoras del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

La primera jornada también dejó a varias futbolistas destacadas en el rubro ofensivo, con actuaciones que influyeron directamente en los resultados de sus equipos.

