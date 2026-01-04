Arranca el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil: Fechas, horarios, dónde ver y resultados de la jornada 1

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil comienza con una jornada inaugural que reúne a los 18 equipos en tres días consecutivos de actividad. El arranque del torneo marca el inicio de un nuevo semestre competitivo en el futbol profesional de México, con encuentros programados entre domingo 4 y martes 6 de enero.

La jornada 1 de la Liga MX Femenil Clausura 2026 tiene como uno de sus partidos centrales la visita de las campeonas de Tigres UANL al Necaxa, así como el debut del subcampeón América frente a Santos Laguna.

¿Dónde y cuándo ver la jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Este domingo, Chivas Guadalajara comenzó pisando fuerte: derrotó 2-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Akron. El club dirigido por el español Antonio Contreras llegó con una plantilla reforzada: sumó para este certamen a la defensora Cristina Ferral, la delantera Jasmine Casarez y las mediocampistas Mayra Pelayo y Eva González; con ello, se mantiene su política de competir únicamente con futbolistas mexicanas.

Pumas UNAM goleó 4-1 al Querétaro en Ciudad Universitaria; más tarde, Monterrey debuta como local ante Puebla en el Estadio BBVA y Tigres UANL abre su participación en el Clausura 2026 en el Estadio Victoria.

El campeón Tigres UANL de Jenni Hermoso arranca la defensa de su título ante el Necaxa. EFE/ Miguel Sierra.

El conjunto regiomontano, dirigido por Pedro Martínez, inicia la defensa de su séptimo campeonato, cifra que lo mantiene como el equipo más ganador de la Liga MX Femenil.

Las felinas cuentan en su plantel con la española Jenni Hermoso, campeona del mundo, y para este certamen incorporaron a la defensora brasileña Mariza Nascimento, procedente del Corinthians, quien fue nominada al premio The Best de la FIFA como mejor defensa. Además, Tigres reforzó su plantel con la mediocampista colombiana Ilana Izquierdo y la delantera Myra Delgadillo.

El lunes continúa la jornada 1 de la Liga MX Femenil con el América Femenil, que visita a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona. Las dirigidas por Ángel Villacampa, incorporaron a la defensora brasileña Isa Haas, con paso previo por Cruzeiro y Sevilla.

Ese mismo día, León recibe a Cruz Azul en el Estadio Nou Camp, mientras que Toluca es local frente a Tijuana en el Nemesio Diez. La jornada concluye el martes con los encuentros Atlas vs. Pachuca y Mazatlán FC vs. Juárez FC.

Con información de EFE.