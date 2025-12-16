Lista de ganadores The Best FIFA 2025: De Ousmane Dembelé al escorpión de ‘Maga’ Ovalle

La 'Maga' Ovalle se coronó con el premio Marta al gol del año en el futbol femenil (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE).

La gala de los premios The Best FIFA 2025, celebrada en Doha, dejó al París Saint-Germain (campeón de Champions) como el gran ganador además del gol de ‘escorpión’ de Lizbeth Ovalle, reconocido como el mejor del año para el futbol femenil.

La ceremonia, organizada por la FIFA en la víspera de la final de la Copa Intercontinental, reunió a los protagonistas de una temporada que ya había marcado tendencia en el Balón de Oro 2025.

Aunque México tuvo presencia en otras nominaciones —con Javier Aguirre como candidato a Mejor Entrenador y Carlos ‘Charal’ Orrantia al Premio Puskas—, sólo la ‘Maga’ se levantó con la victoria.

Lizbeth Ovalle y el premio Marta: el gol de ‘escorpión’ que hizo historia para México

La imagen más viral de la temporada tuvo acento mexicano. Lizbeth Ovalle fue distinguida con el premio Marta al mejor gol del año en el futbol femenino, gracias a su espectacular remate de ‘escorpión’ con Tigres ante Guadalajara, anotado el 3 de marzo en la Liga MX Femenil.

La FIFA destacó la acción por su dificultad técnica y ejecución acrobática, en una votación realizada por los aficionados. Ovalle se convirtió así en la primera mexicana en ganar un premio The Best, consolidando un momento histórico para el futbol nacional.

La atacante, hoy jugadora del Orlando Pride tras un traspaso récord, subrayó que el reconocimiento también visibiliza la calidad del futbol femenil mexicano.

Ousmane Dembelé, The Best FIFA al mejor jugador del mundo

El francés Ousmane Dembelé coronó un año extraordinario con el PSG al ser elegido mejor jugador del mundo en The Best FIFA. A sus 28 años, el atacante fue pieza clave en la temporada más exitosa del club parisino, con títulos en todas las competiciones domésticas, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

Dembelé superó en la votación a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, repitiendo el orden visto meses antes en el Balón de Oro. Su único pendiente del curso fue el Mundial de Clubes 2025, aunque aún tiene la opción de cerrar el año con un sexto trofeo en la Copa Intercontinental.

El francés Dembelé ganó el Balón de Oro 2025 en septiembre (Foto: EFE/EPA/Mohammed Badra).

Aitana Bonmatí, reina absoluta del futbol femenino mundial

En la rama femenina, Aitana Bonmatí agrandó su legado al conquistar su tercer premio The Best consecutivo, confirmando el dominio del futbol español en la élite mundial. La mediocampista del Barcelona fue determinante tanto en su club como en la selección española, número uno del ranking FIFA.

Bonmatí acumuló en el último ciclo todos los títulos nacionales con el Barça y lideró a España hasta la final de la Eurocopa, además de revalidar la Liga de Naciones. Su reconocimiento, otorgado por futbolistas, entrenadores y aficionados, refuerza una era dorada que España comparte con los premios logrados previamente por Alexia Putellas.

Aitana Bonmatí ha ganado el Balón de Oro por tres años consecutivos. (Fotografía de Alejandro García/EFE).

Más ganadores en los premios The Best FIFA 2025

Además de los galardones principales, la FIFA reconoció a los mejores exponentes del año en distintas categorías:

Mejor entrenador (masculino): Luis Enrique Martínez (PSG), por la mejor temporada en la historia del club.

(PSG), por la mejor temporada en la historia del club. Mejor portero: Gianluigi Donnarumma (PSG), también incluido en el once ideal.

(PSG), también incluido en el once ideal. Premio Puskas (mejor gol masculino): Santiago Montiel , por su chilena de larga distancia en la liga argentina.

, por su chilena de larga distancia en la liga argentina. Mejor entrenadora (femenino): Sarina Wiegman (Inglaterra).

(Inglaterra). Premio a la afición: Hinchas del Zakho SC (Irak).

Hinchas del (Irak). Premio Fair Play: Andreas Harlass-Neuking, médico del SSV Jahn Regensburg.

Con información de AP y EFE.