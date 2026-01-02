Semana 18 de la NFL 2025-2026: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el previo a los playoffs?

La semana 18 de la NFL 2025-2026 se disputa el 3 y 4 de enero. (Fotos: IA Gemini / AP Foto, Eakin Howard / @nflmx)

La temporada regular de la NFL 2025-2026 llega a su fase definitiva con una Semana 18 cargada de definiciones: campeonatos divisionales, posiciones de conferencia y los últimos boletos a postemporada. La actividad inicia el sábado y continúa el domingo con 14 partidos programados.

Entre los encuentros más relevantes destacan el choque por la cima de la Conferencia Nacional (NFC) entre San Francisco 49ers y Seattle Seahawks, el duelo divisional Carolina Panthers vs. Tampa Bay Buccaneers y el enfrentamiento de eliminación directa Baltimore Ravens vs. Pittsburgh Steelers, con implicaciones inmediatas para los playoffs de la NFL.

Calendario de la Semana 18 de la NFL: Horarios y transmisión en México

A continuación, los partidos confirmados de la Semana 18 de la NFL, con horarios (tiempo central de México) y opciones de transmisión:

49ers vs. Seahawks: La cima de la NFC en juego

El sábado, Seattle (13-3) y San Francisco (12-4) se enfrentan para definir al campeón de la División Oeste de la NFC y al primer lugar de la conferencia.

Ambos equipos llegan con rachas de seis victorias consecutivas. Para San Francisco, un triunfo en el Levi’s Stadium asegura disputar todos sus partidos de playoffs como local, incluida la final de la NFC y el Super Bowl 2026, programado para el 8 de febrero en ese mismo escenario.

El antecedente inmediato entre ambos recuerda el cierre de 2019, cuando los 49ers sellaron el primer puesto con una jugada defensiva en la yarda 1. Este nuevo enfrentamiento vuelve a tener implicaciones directas en la siembra de la postemporada.

Buccaneers vs Panthers: definición del Sur de la NFC

La jornada sabatina abre con Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers, duelo que define el título de la División Sur de la NFC. Carolina avanza como campeón divisional con una victoria.

Tampa Bay, en cambio, necesita ganar y esperar una derrota de Atlanta Falcons el domingo ante New Orleans Saints. El resultado del sábado condiciona el escenario del domingo en el sector.

Steelers vs Ravens: Título divisional o eliminación

El domingo por la noche, Pittsburgh Steelers (9-7) enfrenta a Baltimore Ravens (8-8) en un partido que decide el campeonato del Norte de la AFC y la clasificación a playoffs. El ganador avanza como monarca divisional; el perdedor queda eliminado.

El regreso de T.J. Watt, alma de la defensiva de los Steelers, es un dato concreto. El apoyador estelar confirmó estar en condiciones de jugar tras una cirugía pulmonar que lo mantuvo fuera tres partidos. Watt, líder histórico en capturas en una temporada (22.5), vuelve para un encuentro decisivo en el Acrisure Stadium.

T.J. Watt, linebacker de los Steelers de Pittsburgh, espera poder jugar el domingo en la visita de los Ravens de Baltimore por el título de la AFC Norte. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) (Stephanie Scarbrough/AP)

Jaguars, Texans y la pelea por el Sur de la AFC

El título del Sur de la AFC se define el domingo. Jacksonville Jaguars se corona con una victoria ante Tennessee Titans. Si Jacksonville pierde y Houston Texans vence a Indianapolis Colts, el equipo de Houston obtiene el campeonato divisional. Ambos partidos se disputan de manera simultánea al mediodía.

Con información de EFE y AP.