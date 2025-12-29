49ers, Seahakws, Patriotas y Broncos: Playoffs de NFL se definen en la última semana

Brock Purdy y los 49ers vencen 42-38 a los Bears y mantienen opciones al primer puesto de la NFC. (AP Foto/Jed Jacobsohn)

La Semana 17 de la NFL nos deja un panorama todavía abierto en la carrera hacia los playoffs, con títulos divisionales ya definidos y otras posiciones que se resolverán hasta la última jornada de la temporada regular. A una semana del cierre, la NFL 2025-2026 mantiene activos los escenarios de siembra, descansos y cruces tanto en la Conferencia Americana como en la Nacional.

El camino al Super Bowl LX se perfila con cálculos de desempate y partidos clave en ambas conferencias.

En la Conferencia Americana (AFC):

Denver Broncos y New England Patriots lideran la conferencia con récord de 13-3 y ya aseguraron sus títulos divisionales .

y lideran la conferencia con y ya . Jacksonville Jaguars también confirmaron su campeonato divisional .

también confirmaron su . En el AFC Norte , los Pittsburgh Steelers marchan en primer lugar con marca de 9-7 , pero su posición final en playoffs se definirá en la última jornada .

, los marchan en primer lugar con marca de , pero su se definirá en la . Los boletos de comodín en la AFC están ocupados actualmente por Houston Texans, Los Angeles Chargers y Buffalo Bills, todos con 11 victorias.

En tanto, el escenario de la Conferencia Nacional (NFC):

Seattle Seahawks dominan la conferencia con un récord de 13-3 .

dominan la conferencia con un . Chicago Bears y Philadelphia Eagles ya aseguraron sus campeonatos divisionales .

y ya . En el NFC Sur , los Carolina Panthers lideran con marca de 8-8 , sin margen de error en la última semana.

, los lideran con marca de , sin en la última semana. Los puestos de comodín en la NFC pertenecen a San Francisco 49ers, Los Angeles Rams y Green Bay Packers, con posibilidad de ajustes en la siembra final rumbo a los playoffs.

49ers vs Bears: Un duelo que definió el liderato de la NFC

Uno de los partidos centrales de los resultados de la semana 17 de la NFL fue la victoria de los San Francisco 49ers por 42-38 ante los Chicago Bears en el Levi’s Stadium de Santa Clara. El encuentro mantuvo el pulso por el primer lugar de la Conferencia Nacional, con ambos equipos llegando con marca de 11-4.

Con este resultado, San Francisco mejoró su registro a 12-4 y se jugará el liderato de la NFC frente a los Seattle Seahawks en la Semana 18, mientras que Chicago quedó con 11-5, aunque ya aseguró el título de la división Norte y la ventaja de local en la primera ronda de playoffs.

El partido registró once anotaciones totales y nunca se abrió a más de una posesión. Brock Purdy completó 24 de 33 envíos para 303 yardas, con tres pases de anotación y dos touchdowns por tierra. Caleb Williams lanzó para 330 yardas, con dos pases de touchdown, pero no pudo concretar la última jugada desde la yarda dos cuando el reloj llegó a cero.

Eagles frenan a Bills y definen el Este de la AFC

En otro resultado relevante de la Semana 17, los Philadelphia Eagles vencieron 13-12 a los Buffalo Bills en el Highmark Stadium. La derrota de Buffalo, que quedó con marca de 11-5, permitió que los New England Patriots aseguraran el título de la división Este de la Conferencia Americana con récord de 13-3.

Philadelphia sostuvo el marcador con una actuación defensiva que limitó a los Bills durante gran parte del encuentro. Josh Allen fue capturado en cinco ocasiones y los Bills no lograron la conversión de dos puntos en la última jugada, lo que selló el resultado.

Con el título de la División Este de la Conferencia Nacional ya en la bolsa, los Eagles (11-5) llegan a la postemporada con la certeza de ocupar, como mínimo, el tercer sembrado dentro de la NFC.

Eagles vencen 13-12 a Bills tras falla de Josh Allen al buscar a Shakir en intento de conversión. (AP Foto/Gene J. Puskar) (Gene J. Puskar/AP)

Seahawks y Jaguars avanzan en la carrera divisional

Los Seattle Seahawks vencieron 27-10 a los Carolina Panthers para colocarse con marca de 13-3 y depender de sí mismos para quedarse con el primer puesto de la NFC. El equipo definirá el liderato de la conferencia en su duelo directo ante San Francisco en la última semana.

En la AFC, los Jacksonville Jaguars derrotaron 23-17 a los Indianapolis Colts y llegaron a marca 12-4, quedando a una victoria de asegurar el título del Sur. Jacksonville lidera la división y mantiene ventaja sobre los Houston Texans, que tienen once triunfos.

Patriots y Broncos, líderes en la AFC

La paliza de New England Patriots por 42-10 sobre los New York Jets consolidó su récord de 13-3 y los mantiene en la pelea por el mejor registro de la Conferencia Americana. Drake Maye lanzó cinco pases de anotación en el triunfo.

En tanto, los Denver Broncos vencieron 20-13 a los Kansas City Chiefs y también se colocaron con marca de 13-3, ya con título divisional asegurado.

Los Broncos presumen una marca de 13 victorias y tres derrotas, con la posibilidad de cerrar como el mejor equipo de la AFC. De lograrlo, asegurarían el descanso en la primera ronda de los playoffs y la ventaja de disputar todos sus partidos en casa. Para ello, les basta con imponerse el próximo domingo a Los Chargers o que los New England Patriots, su principal perseguidor, pierdan contra los Miami Dolphins en el último partido de la temporada.

En contraste, los Chiefs atraviesan un escenario opuesto: con récord de 6-10, se quedarán fuera de la postemporada por primera vez desde la campaña 2014.

Resultados de la semana 17 de la NFL

La jornada se disputó entre jueves, sábado y domingo; cierra este lunes. Hemos tenido partidos que impactan directamente en la tabla de posiciones.

Jueves 25 de diciembre

Washington Commanders 23-30 Dallas Cowboys

Minnesota Vikings 23-10 Detroit Lions

Kansas City Chiefs 13-20 Denver Broncos

Sábado 27 de diciembre

Los Angeles Chargers 16-20 Houston Texans

Green Bay Packers 24-41 Baltimore Ravens

Domingo 28 de diciembre

Arizona Cardinals 14-37 Cincinnati Bengals

Pittsburgh Steelers 6-13 Cleveland Browns

Tennessee Titans 26-34 New Orleans Saints

Indianapolis Colts 17-23 Jacksonville Jaguars

Tampa Bay Buccaneers 17-20 Miami Dolphins

New York Jets 10-42 New England Patriots

Carolina Panthers 10-27 Seattle Seahawks

Las Vegas Raiders 10-34 New York Giants

Buffalo Bills 12-13 Philadelphia Eagles

Chicago Bears 38-42 San Francisco 49ers

Lunes 29 de diciembre

Los Angeles Rams vs. Atlanta Falcons. Horario: 7:15 p.m. (tiempo central de México). Transmisión: ESPN, Disney Plus, NFL Game Pass.

Posiciones en Playoffs NFL 2025-2026

W : Victorias

: Victorias L : Derrotas

: Derrotas T : Empates

: Empates PCT : Porcentaje de victorias

: Porcentaje de victorias HOME : Récord como local

: Récord como local ROAD : Récord como visitante

: Récord como visitante DIV : Récord divisional

: Récord divisional CONF : Récord en la conferencia

: Récord en la conferencia PF : Puntos a favor

: Puntos a favor PA : Puntos en contra

: Puntos en contra NET PTS : Diferencia de puntos

: Diferencia de puntos STRK : Racha actual

: Racha actual x : Clasificó a playoffs

: Clasificó a playoffs y : Clasificó como comodín (Wild Card)

: Clasificó como comodín (Wild Card) z : Campeón divisional

: Campeón divisional *: Campeón divisional y ventaja de local en playoffs

Con información de EFE y AP.