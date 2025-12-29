Anthony Joshua, vencedor de Jake Paul, sufre accidente automovilístico: Dos personas murieron

El británico Anthony Joshua resultó herido en un accidente en Nigeria. (AP Photo/Lynne Sladky)

El boxeador británico de origen nigeriano Anthony Joshua, quien ganó a Jake Paul hace unos días, tuvo un accidente automovilístico este lunes, el cual dejó dos personas muertas en el estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria, informaron a EFE autoridades de seguridad vial.

“Joshua resultó herido hoy en un accidente en la autopista Lagos-Ibadan. Dos personas fallecieron en el accidente”, dijo a EFE Afolabi Oduns, portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) de Ogun.

Fotografías en redes sociales muestran al boxeador siendo extraído de un vehículo destrozado mientras se quejaba de dolor.

Anthony Joshua noqueó al youtuber Jake Paul en 6to asalto y ganó la pelea en la división de los pesados (AP Foto/Lynne Sladky). (Lynne Sladky/AP)

Esto sabemos del accidente vial de Anthony Joshua

El accidente ocurrió en una vía principal que conecta el estado de Ogun, una ciudad cercana, con Lagos, el centro económico del país. El todoterreno en el que viajaba Joshua chocó contra un camión estacionado en la zona de Makun.

Testigos del accidente dijeron al diario local The Punch que Joshua viajaba como pasajero en un Lexus, acompañado por otra persona en los asientos traseros, mientras que el conductor y un acompañante murieron al estrellarse contra un vehículo estacionado; su equipo de seguridad circulaba detrás del automóvil antes del impacto.

Según un comunicado de Olusegun Ogungbemide, portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial, las investigaciones preliminares indican que el vehículo “viajaba más allá del límite de velocidad legalmente prescrito, perdió el control durante una maniobra de adelantamiento y chocó contra un camión estacionario aparcado al lado de la carretera”.

Jake Paul sufrió una "doble fractura de mandíbula" en su derrota ante el excampeón de peso pesado Anthony Joshua, confirmó el sábado el youtuber. (AP Foto/Lynne Sladky) (Lynne Sladky/AP)

Gbenga Omotoso, el comisionado de información del estado de Lagos, informó en X que el gobierno envió ambulancias al lugar del choque.

Afolabi Odunsi aseguró que el boxeador “se encuentra a salvo”. Lanre Ogunlowo, comisionado de policía del estado de Ogun, agregó a la agencia AP: “Anthony Joshua está en un hospital no revelado siendo tratado por sus heridas”.

¿Quién es Anthony Joshua?

Joshua, de 36 años, ha estado en Nigeria tras su pelea con Jake Paul el 19 de diciembre pasado, la cual ganó por nocaut en el sexto asalto.

El peso pesado regresó a los cuadriláteros tras un descanso de 15 meses y se espera que pelee contra su viejo rival, Tyson Fury, el año próximo.

Joshua es hijo de padre británico y madre nigeriana, y vivió en el país africano hasta los 12 años, cuando se mudó junto a su familia al Reino Unido.

Aunque sobresalía en atletismo y fútbol americano, él se inició en el boxeo a los 18 años.

Cuatro años después, dejaría de ser amateur tras hacerse con el oro de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 en la categoría superior a los 91 kilos.

Desde entonces, Joshua posee una carrera profesional de 32 peleas, con 29 victorias -26 de ellas por nocaut y tres por puntos- y solo cuatro derrotas, dos por nocaut y dos por puntos.