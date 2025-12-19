Jake Paul vs. Anthony Joshua HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la pelea desde México?

¡El día llegó! Conoce todos los detalles sobre el choque Jake Paul vs. Anthony Joshua por streaming (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía Netflix).

El ring vuelve a ser el epicentro de una noche que promete sacudir al boxeo mundial: Jake Paul y Anthony Joshua protagonizan esta noche una función internacional de alcance masivo, respaldada por una cartelera cargada de campeonatos mundiales y presentada bajo un modelo que confirma el rumbo de la industria: transmisión exclusiva por streaming.

Tras darse a conocer el retiro de Terence Crawford, el cierre del 2025 queda marcado por un combate que simboliza el cruce de dos universos. De un lado, la tradición, la potencia y la élite del boxeo profesional; del otro, el fenómeno mediático que ha sabido abrirse paso a golpes y audiencias globales. La cita es en Miami y el espectáculo está servido.

Fecha, horario y transmisión para ver Jake Paul vs. Anthony Joshua EN VIVO desde México

El combate entre Jake Paul y Anthony Joshua se disputa este viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami, como parte del evento Judgment Day, de acuerdo con información oficial de Netflix.

Estos son los horarios en tiempo del Centro de México (CDMX):

Cartelera preliminar: 3:45 p.m. Dónde ver: Tudum (sitio web)

3:45 p.m. Tudum (sitio web) Cartelera principal y pelea estelar: 7:00 p.m. Dónde ver: Netflix (cualquier suscripción)

7:00 p.m. Netflix (cualquier suscripción) Pelea estelar: 9:30 pm (horario aproximado)

La pelea principal es un combate profesional de peso pesado, pactado a ocho asaltos de tres minutos, con guantes de 10 onzas. El evento está disponible en todos los planes de Netflix, sin costo adicional.

Cabe destacar que, a diferencia de otros eventos de gran cartel, no hay transmisión por televisión abierta ni por sistemas de paga. La función es únicamente vía streaming.

¿Cómo llegan Jake Paul y Anthony Joshua al combate? Esto sabemos

Jake Paul llega con marca de 12-1, con siete triunfos por nocaut. Su combate más reciente fue en junio, cuando derrotó a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime. Días después, el boxeador mexicano fue arrestado por agentes del ICE y deportado a México, donde enfrenta cargos por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas.

Ese resultado lo mantiene clasificado en el puesto 15 del peso crucero en el ranking a Asociación Mundial de Boxeo (AMB), división que actualmente lidera Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

Del otro lado del ring estará Anthony Joshua, con récord de 28-4 y 25 victorias por la vía del nocaut. El británico es bicampeón mundial unificado de peso pesado, con títulos en la AMB, Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB).

Joshua también presume un recorrido amateur de élite: fue medallista olímpico de oro en Londres 2012. Su pelea más reciente se dio en septiembre de 2024, cuando cayó ante Daniel Dubois, resultado que lo trae de vuelta al cuadrilátero con la necesidad de reivindicación.

Paul vs. Joshua chocan en una función exclusiva por streaming (Foto: Cortesía Netflix).

Cartelera completa de Jake Paul vs. Anthony Joshua: ¿Quién más pelea HOY?

Cartelera preliminar que se transmitirá en la página de Tudum:

Cherneka Johnson vs. Amanda Galle — Campeonato Mundial Indiscutido de Peso Gallo (CMB, AMB, FIB y OMB)

— Campeonato Mundial Indiscutido de Peso Gallo (CMB, AMB, FIB y OMB) Caroline Dubois vs. Camila Panatta — Campeonato Mundial de Peso Ligero CMB

— Campeonato Mundial de Peso Ligero CMB Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos — Campeonato Mundial de Peso Paja CMB

— Campeonato Mundial de Peso Paja CMB Avious Griffin vs. Justin Cardona — Peso wélter

— Peso wélter Keno Marley vs. Diarra Davis Jr. — Peso crucero

Cartelera principal que se transmitirá en Netflix: