Boletos para el Mundial 2026 a mil pesos: ¿Qué es la grada básica, opción más económica que incluye la final?

La FIFA abre nuevo tipo de boletos para los aficionados de equipos clasificados al Mundial 2026 (Foto: Imagen generada mediante IA Gemini).

La FIFA anunció una nueva categoría de entradas para la Copa Mundial de 2026 que permitirá a ciertos aficionados acceder a partidos del Mundial 2026: la opción, denominada grada básica, estará disponible para todos los encuentros, incluida la final, y estará dirigida exclusivamente a seguidores de las selecciones ya clasificadas.

La grada básica —también llamada por la FIFA como Supporter Entry Tier— es una categoría especial de entradas con precio fijo de 60 dólares (unos $1080 MXN) para cualquiera de los 104 partidos del Mundial 2026, desde la fase de grupos hasta la final.

De acuerdo con la FIFA, esta categoría fue creada con el objetivo de apoyar a los aficionados que desean seguir a sus selecciones a lo largo del torneo. El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

La Fase 3 para la compra de los boletos del Mundial 2026 se extenderá hasta el 13 de enero de 2026. (Foto: Shutterstock/ Fotoarte El Financiero)

Grada básica en el Mundial 2026: ¿Quién puede acceder a estos boletos?

Las entradas de grada básica estarán reservadas exclusivamente para los aficionados de las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo.

Según la FIFA, la selección y distribución de estos boletos quedará en manos de las federaciones miembro participantes (FMP), que deberán definir sus propios criterios de asignación y asegurarse de que las entradas lleguen a los seguidores más fieles de cada selección.

Además, el organismo de futbol detalló que, dentro de la asignación destinada a las federaciones nacionales, el 50% de las entradas corresponderá a las categorías más económicas. Esa proporción se divide de la siguiente manera:

40% para entradas de grada asequible

para entradas de 10% para entradas de grada básica

El resto de las localidades se repartirá entre grada estándar y grada preferente, según la planificación oficial del organismo.

El anuncio de la grada básica se dio después de que la FIFA informara que, desde el inicio del proceso de selección aleatoria, se han recibido 20 millones de solicitudes de entradas únicamente en esta fase.

Explican que el interés ha continuado en aumento tras la publicación del calendario oficial, los horarios y las sedes de los partidos del Mundial 2026.

La fase 3 de la preventa de boletos para el Mundial 2026 empieza este 11 de diciembre de 2025. (Foto: Shutterstock/fifa/)

Fase 3 de venta de boletos para el Mundial 2026: Fechas clave del proceso de selección

El proceso de selección aleatoria para adquirir entradas permanece abierto al momento y concluirá el 13 de enero de 2026. La FIFA aclaró que el momento de presentación de la solicitud no influye en las probabilidades de ser seleccionado.

La inscripción y la información completa del proceso están disponibles en el sitio web de boletos para el Mundial 2026.

La FIFA reiteró que, como organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial en el desarrollo del fútbol masculino, femenino y juvenil en sus 211 federaciones miembro. Para el ciclo 2023–2026, el organismo prevé destinar el 90% de sus inversiones presupuestadas a ese objetivo, según su propio informe.

Con un formato ampliado a 48 selecciones y sedes distribuidas en tres países, el Mundial 2026 avanza con una demanda significativa de boletos y con la grada básica como la alternativa de menor costo confirmada oficialmente hasta ahora.