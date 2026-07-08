‘No me gusta, ni me interesa’: YosStop rechazó a Cristiano Ronaldo cuando grabó un comercial

Yoseline Hoffman contó que no estuvo interesada en conocer a CR7 y prefirió regresar a México. (Foto: Cuartoscuro/Xinhua)

La influencer YosStop sorprendió al revelar que tuvo la oportunidad de conocer a Cristiano Ronaldo, pero decidió rechazar la invitación porque no es aficionada al futbol y no le interesaba saludar al astro portugués.

De acuerdo con Yoseline Hofmann, la experiencia ocurrió cuando fue contratada para participar en una campaña publicitaria en Madrid. Aunque el comercial estaba relacionado con el delantero, aseguró que nunca grabó escenas junto a él y, cuando le ofrecieron permanecer un día más para conocerlo, prefirió regresar a México.

La anécdota fue compartida por YosStop durante su participación en el pódcast Streccitown, conducido por el influencer Alex Strecci.

YosStop rechazó conocer a Cristiano Ronaldo. (Foto: Xinhua) (Xiao Yijiu)

¿Qué dijo YosStop de Cristiano Ronaldo?

Yoseline Hofmann explicó que fue contratada por una empresa para participar en una colaboración pagada relacionada con el futbol, aunque reconoció que nunca ha sido seguidora de este deporte.

“Estuve en una campaña de futbol, bien pagada, a mí no me gusta este deporte. Discúlpenme, yo no le voy a ningún equipo, no voy a escoger a ninguno nunca”.

La influencer recordó que el proyecto se realizó en España y que, una vez concluidas las grabaciones, la producción le ofreció quedarse un día más para conocer al entonces jugador del Real Madrid.

“Me contrataron para hacer un comercial, donde aparecía Cristiano Ronaldo, pero yo no grabé junto con él. Me dijeron que me podía quedar un día más para poder conocerlo y saludarlo, pero no acepté, les pedí que me llevaran al aeropuerto de inmediato”.

Según contó, su decisión sorprendió a quienes trabajaban en la producción, ya que muchos consideraban era una oportunidad única.

“Escogieron mal a quién llevar, a mí no me atrae nada conocerlo, no me gusta nada el futbol. Sé que es un futbolista y hasta ahí, soy cero fanática. Me veían raro, como de ‘¿segura que vas a regresarte?’. Yo solo iba a eso, no viajaría ni conocería a nadie. Fue en el 2015, más o menos”.

En ese año Cristiano Ronaldo todavía era jugador del Real Madrid, donde estuvo desde el 2009 y hasta 2018.

¿Qué ha pasado con YosStop tras salir de la cárcel?

La vida de YosStop cambió por completo después del proceso legal que enfrentó en 2021. Tras permanecer cinco meses en prisión, obtuvo su libertad luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la víctima y cumplir diversas medidas impuestas por las autoridades.

Desde entonces, la creadora de contenido aseguró que transformó la forma en la que utiliza sus plataformas digitales. En sus redes sociales busca generar contenido con un enfoque más responsable, dejando atrás el estilo de críticas que caracterizó sus primeros años como influencer.

En enero de 2025, Yoseline Hofmann recibió una sentencia absolutoria que puso fin al proceso judicial iniciado en su contra. De acuerdo con el comunicado compartido por su defensa, la resolución extinguió la acción penal y confirmó que ya no cuenta con antecedentes penales por ese caso.

Actualmente, además de continuar con la creación de contenido en redes sociales, la influencer trabaja en un libro autobiográfico en el que narrará su experiencia durante el tiempo que permaneció en prisión.