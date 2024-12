YosStop reaparece en redes tras problemas legales: ‘Fue muy difícil aguantar’

La influencer YosStop fue detenida en dos ocasiones, una en 2021 acusada por el delito de pornografía infantil tras anunciar que tenía un video donde aparece la violación de una menor de edad y en agosto pasado porque incumplió las medidas cautelares impuestas en su contra, pero solo estuvo 36 horras bajo arresto.

Sin embargo, Yoseline Hoffman, creadora de contenido, nuevamente utilizó sus redes sociales después de alrededor de 9 meses de no publicar nada en ninguna de sus cuentas personales y publicó un video e hizo un post para agradecer a sus seguidores por el apoyo y anunciar su regreso a las diferentes plataformas donde busca contar su vida privada.

YosStop La creadora de contenido habló tras su salida de la cárcel hace una semana. (YouTube: JuStYosS)

¿Qué dijo YosStop de su regreso a redes?

YosStop publicó un video en su Facebook donde aseguró que ya tiene el permiso de la ley para utilizar sus perfiles para poder postear y compartir su opinión de forma libre

“Pasaron 9 meses sin mis redes sociales, no las usé, solo consumí y fui espectadora. Todos los demás se meten en problemas menos yo, está padre estar dl otro lado. Yo quería opinar, pero no era mi tiempo y no me toca. Agradezco su apoyo y su amor (...) Me interesa hacer contenido de mi vida y de lo que opino, pero por una línea respetuosa y fundamentada. No quiero que quede en mí, no me manden hate, no es mi intención”, inició la influencer.

“Hace tres años en esta misma fecha obtuve mi libertad. Este año, misma fecha, por fin me liberaron mis redes, ha sido muy pesado para mí aguantar, hay días que valgo madres, otras no entiendo, vivimos en un mundo dual donde hay cosas oscuras y brillantes. El próximo año es de muchas cosas buenas”, especificó la influencer Yoseline Hoffman.

YosStop fue detenida en 2021 a consecuencia de un video llamado 'Patetica generación' (Nación321/Especial)

La creadora de contenido, ahora mamá de una niña de dos años llamada Amy, también posteó un texto donde mencionó que ya no existía ningún tipo de problema legal, ella redactó lo siguiente:

“Finalmente, se ha resuelto de común acuerdo los conflictos legales que estaban siguiéndose en distintas instancias y ante distintas autoridades en relación con mi ex sociedad en el salón. Hemos podido llegar finalmente a un acuerdo entre las partes involucradas logrando cerrar este ciclo, agradezco a mis abogados que nos acompañaron y ayudaron para lograr la resolución del conflicto de ambos lados”, detalló Yoseline Hoffman.

“Estamos en una época en la que las redes sociales tienen un eco importante en nuestra sociedad, de mi parte, siempre seguiré compartiendo contenido que sume. Invito a que se evite generar comentarios negativos de ahora en adelante y recordándoles que el mejor camino en la resolución de cualquier conflicto será el diálogo”, finalizó.

YosStop ya es mamá, su hija tiene 2 años. (Nación321/Instagram)

¿Por qué fue arrestada Yosstop?

El 29 de junio de 2019, YosStop fue arrestada y trasladada al Reclusorio Oriente en la Ciudad de México, tras una denuncia hecha por Ainara Suárez.

La influencer fue vinculada a proceso acusada por el delito de pornografía infantil después de que en el video llamado ‘Patética generación’ mencionó tener material donde aparece Ainara mientras es violada con una botella por cuatro hombres.

A finales de 2012, luego de pasar 5 meses tras las rejas, fue liberada bajo medidas cautelres.