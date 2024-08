YosStop queda en libertad después de horas de haber sido arrestada

El esposo de YosStop, Gerardo González, compartió una fotografía junto a su pareja en redes sociales después de su arresto de este lunes 26 de agosto alrededor de las 13:00 horas

Su amiga y activista, Citlali Fernández, también compartió la noticia en sus redes sociales. “Yoss ya salió, qué bueno que esta injusticia no llegó a más”, escribió en sus redes.

Por su parte, la periodista Mónica Castañeda informó que cerca de las 21:30 horas la influencer salió del Centro de Atención Administrativa, conocido como el ‘Torito’, donde permaneció por unas horas después de que el juez dictara un arresto administrativo.

Yoseline Hoffman, conocida como YosStop en su canal de YouTube, se encuentra nuevamente en problemas legales. Este lunes se le dictó un arresto administrativo de 36 horas después de acudir a una audiencia en el Reclusorio Norte. La influencer fue arrestada por incumplir las medidas cautelares que le prohíben usar sus redes sociales, debido a un problema de extorsión.

La youtuber Yoseline Hoffman fue detenida la noche del martes tras ser acusada por este delito (Foto: instagram justyoss) (Nación321/Instagram)

¿Qué le pasó a YosStop?

Después de su arresto, YosStop informó sobre su situación a través de las redes sociales de la activista Citlali Fernández, fundadora de la asociación Ave Fénix.

En la publicación, la influencer explicó que en marzo una mujer solicitó medidas de protección en su contra. Aunque inicialmente también se pidió la suspensión de sus redes sociales, el juez lo negó.

Una semana después, el mismo juez ratificó las medidas y, desde entonces, YosStop no ha podido usar sus redes sociales. A pesar de que la influencer ha solicitado modificaciones, solo ha recibido extorsiones para entregar dinero.

“La única salida que me han dado son extorsiones para darles dinero, a pesar de que ellos me robaron y malversaron mi inversión. Yo no he querido ceder y, hasta la fecha, me presenté a audiencia una vez más para apelar. Por compartir el departamento de mi mamá en mi FB privado me van a arrestar 36 horas”, mencionó la influencer en las redes de la activista.

El MP emitió la solicitud de reclasificación del delito de pornografía infantil a discriminación (Foto: Especial) (Nación321/Especial)

¿Por qué arrestaron a YosStop?

El lunes 26 de agosto, la influencer fue arrestada por incumplir las medidas de protección de una exsocia a quien acusó de fraude.

En un comunicado de sus abogados, Emiliano Robles Gómez Mont indicó que la detención se debió a la violación de las medidas impuestas, que incluían no usar sus redes sociales en plataformas como X, TikTok y Facebook.

Sus abogados negaron que la influencer violara las medidas impuestas, argumentando que utilizó una plataforma de uso personal, lo cual no está contemplado en la resolución. En el comunicado también se señalaron irregularidades en el caso y se acusó de violar su derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión y a trabajar.

¿Qué dijo su esposo sobre la detención de la influencer?

En tanto, el esposo de la influencer Gerardo González compartió un video en su perfil de Instagram donde mostró sus molestia y habló sobre el trabajo de las autoridades de la ciudad de México.

Gerardo señaló que la persona que acusa a YosStop busca sacar provecho de la situación y declaró que ella no es culpable de nada.