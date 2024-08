La influencer YosStop fue detenida: ¿Por qué no puede usar sus redes sociales?

La influencer YosStop fue detenida nuevamente este lunes 26 de agosto y llevada a una audiencia en el Reclusorio Oriente. A pesar de que ha intentado compartir su situación en redes sociales, no puede usarlas debido a un problema de extorsión y como parte de las medidas solicitadas.

Personas y amigos cercanos a la influencer han compartido la noticia en redes sociales y confirmado que se trata de un conflicto con una exsocia de un spa fundado por YosStop.

La influencer YosStop fue detenida este 26 de agosto y llevada a una audiencia en el Reclusorio Oriente. (Foto: X @YosStoP / Cuartoscuro.com).

¿Por qué detuvieron a YosStop?

El arrestode la youtuber se produjo por incumplimiento de medidas cautelares, después de que una exsocia solicitara medidas de protección en su contra. Amigos de la influencer han indicado que YosStop ha sido extorsionada por una mujer y su pareja, quienes habrían usado su nombre para lavar dinero y ahora buscan encarcelarla.

A través de las redes sociales de la activista Citlali Fernández, fundadora de la asociación Ave Fénix, que se encarga de mejorar las condiciones de vida en el penal de Santa Marta, se compartió un mensaje de parte de la influencer.

“La única salida que me han dado son extorsiones para darles dinero a pesar de que ellos me robaron y malversaron mi inversión, yo no he querido ceder y hasta la fecha me presenté a audiencia una vez más para apelar y por compartir el departamento de mi mamá en mi FB privado me van a arrestar 36 horas”, mencionó la influencer en las redes de la activista.

Citlalli Fernández compartió un mensaje de YosStoP donde explica que estará detenida 36 horas.

A través de las redes sociales de sus amigos, publicaron un comunicado de los abogados de la influencer, donde relatan que el pasado 13 de marzo la mujer solicitó medidas de protección, entre las que se encontraba la suspensión de sus cuentas de Instagram, Tik tok, Facebook y X.

“La asesoría jurídica de la contraparte solicitó injustificadamente al juez de control que se impusiera de manera inmediata una medida consistente en arresto administrativo por un plazo de 36 horas, bajo el argumento de que incumplió las medidas de protección vigentes, ya que Yoss compartió una publicación relacionada a la venta de un departamento desde su cuenta personal de facebook en la que solo tiene amigos cercanos y familiares”

En el comunicado también mencionan que no existe ninguna restricción que impida a la influencer realizar publicaciones en su perfil personal.

¿Por qué YosStop no puede usar sus redes sociales?

La activista Citlali Fernández, fundadora de la asociación Ave Fénix, compartió un mensaje firmado por la influencer YosStop, en el que se señala que no puede usar sus redes sociales porque están secuestradas, además de que no usarlas forma parte de uno de los acuerdo de las medidas cautelares.

La activista señaló que las redes sociales de YosStop fueron secuestradas por su presunta exsocia y un despacho de abogados, que le pidieron que retiraran los cargos. A pesar de que Citlali Fernández mencionó que las cuentas de la influencer fueron secuestradas, no dio más información sobre si fueron hackeadas o suspendidas de forma temporal.

La última publicación de YosStop en su cuenta de Instagram es del pasado 13 de marzo, donde compartió unas fotografías junto a su pareja y su título de psicología Incluso han eliminado algunas de sus publicaciones que tiene en la sección de destacados.