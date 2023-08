YosStop responde a acusaciones que la señalan de dar terapia: ‘Nunca he dicho que soy especialista’

“Que cansado de que estén inventando cosas”, explicó la influencer YosStop en sus redes sociales después de que surgiera una polémica por un internauta que la acusó de estar practicando servicios de psicología sin tener de cédula profesional.

YosStop, cuyo verdadero nombre Yoseline Hoffman, es una creadora de contenido que se especializa en videos de comedia y de su cotidianidad. A finales de junio de 2021, fue detenida al ser vinculada a un caso de pornografía infantil.

Un par de meses después, Hoffman salió de prisión y en la actualidad continúa con sus labores como influencer.

YosStop se involucró en otra polémica. (Instagram: @justyoss)

¿De qué acusan a YosStop?

La controversia más reciente de Hoffman ocurrió el pasado 22 de agosto debido a un video que compartió en su cuenta de Facebook titulado ‘¡Ya terminé la carrera!’.

En aquel clip de 12 minutos, la influencer revela que concluyó sus estudios en línea para convertirse en psicóloga y da una serie de consejos con base en su experiencia como la forma en la que tomó el examen EGEL.

YosStop se dedica a crear contenido para sus redes sociales. (Foto: Instagram / @justyoss)

Tras aquel video, una internauta, quien asegura ser profesionista en psicología, hizo una publicación en Facebook en la que criticó a YosStop por supuestamente ofrecer servicios de salud mental sin contar con su cédula profesional.

“Avísenle a la influencer que lo que hace se llama usurpación de la profesión y aun si estudió Psicología, aún NO cuenta con cédula y menos de Maestría”.

La usuaria hace referencia a Yo Soy Balance, una cuenta que pertenece a Yoseline Hoffman, en la que ofrece servicios de ‘health coach’ (entrenador emocional) y yoga que empiezan desde los 199 pesos.

Comentarios en contra de los supuestos servicios que ofrece YosStop. (Foto: Facebook / @Psicóloga Scarlet Espinoza)

¿Qué dijo YosStop sobre su polémica?

Ante la polémica, este 25 de agosto Yoseline Hoffman hizo un video en el que aclaró que no ofrece servicios de psicoterapia. Según Mayo Clinic, este tipo de tratamientos es un tipo de enfoque en psicología en el que una persona habla con un profesionista para tratar sus temas.

“El objetivo de ese video era compartirles mi experiencia de estudiar en línea... de repente una persona se agarra de eso y se pone a inventar cosas para hacer alboroto”, mencionó Yoseline en un clip publicado en su cuenta de Facebook.

La creadora de contenido aseguró que en ningún momento ofreció a sus seguidores ofrecer ningún tipo de servicios de psicoterapia o terapia.

“Jamás les he dicho ‘yo te ayudo, te cobro tanto’... ya nunca he dicho que soy especialista”, agregó Hoffman quien también habló de su proyecto Yo Soy Balance, “en esta plataforma empecé a meter diferentes cosas de las que ya he hecho y me he certificado”.

YosStop aclaró la polémica de su proyecto de 'health coach'. (YouTube: JuStYosS)

Asimismo, aseguró que durante la presentación de Yo Soy Balance “nunca mencioné ni dije nada de terapias psicológicas, ni psicoterapia, lo deje inactivo por el embarazo”.

YosStop también hizo un llamado sobre la salud mental, en el que explicó que “no es un juego” y es un tema al que se le debe dar importancia. Puntualizó que, dentro de sus historias destacadas de Instagram, cuenta con una sección en la que ha recomendado a diferentes profesionales de psicología.