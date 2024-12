(FOTOS) Con caviar y 500 invitados: Así fue la lujosa boda de Sofía Castro y Pablo Bernot en San Miguel de Allende

¡Voló el ‘pichón de gaviota'! Sofía Castro y Pablo Bernot celebraron su boda religiosa este sábado 30 de noviembre en San Miguel de Allende, en una fiesta en la cual se vio a la actriz Angélica Rivera bailar al lado de su hija y su exesposo Alberto ‘El Güero’ Castro.

Sofía Castro se comprometió con el empresario Pablo Bernot en 2023, el pasado 7 de septiembre habían realizado el matrimonio civil en la Ciudad de México y ahora la fiesta grande fue en Guanajuato.

Pablo (33 años) recorrió el camino al altar de la mano de su mamá Rebeca Krause; Sofía Castro (28 años) lo hizo del brazo de ‘El Güero’ Castro mientras sonaba ‘Cant Help Falling in Love’.

Angélica Rivera bailó con su hija en la fiesta y en un momento pasó al centro de la pista para compartir con ‘El Güero‘ y sus hijas Fernanda, Sofía y Regina Castro con un remix de ‘Can’t take my eyes off you’ y ‘Hoy tengo que decirte papá’ .

Sofía Castro y Angélica Rivera usaron vestidos de Oscar de la Renta. (Foto: Instagram @sofia_96castro).

Sofía Castro y su papá José Alberto Castro. (Foto: Instagram @grettellv).

Grettell Valdez con Sofía Castro y Angélica Rivera. (Foto: Instagram @grettellv).

Sofía Castro se casó en Guanajuaro. (Foto: Instagram @admakawage)

¿Quién es Pablo Bernot?

Pablo Bernot, hijo de Francisco Bernot Barragán y Rebeca Krause Urrea, es licenciado en Administración de Empresas; según la revista Caras, se ha centrado en el negocio familiar de la hospitalidad, es director de nuevos proyectos del hotel Las Mañanitas.

La pareja se conoció a finales de 2012 y en 2019 hicieron oficial su relación cuando coincidieron en el Fashion Week de Nueva York. “Creo que desde que conocí a Pablo lo supe. Desde el día uno que fuimos novios me quería casar con él”, dijo Sofía a Quién hace unos meses.

¿Quién hizo el vestido de Sofía Castro?

Sofía Castro usó un vestido de la firma Óscar de la Renta (al igual que Angélica Rivera).

Según la revista Elle, la intérprete de Esperanza del corazón lo adquirió en una tienda del famoso diseñador en Nueva York, a través del director creativo Fernando García.

La prenda de detalles bordados, capas de encaje y tul fue hecha a mano por una costurera mexicana.

“Siempre soñé con un vestido así para casarme, hecho a la medida por Óscar de la Renta, el diseñador de mis sueños. Desde que era niña, imaginaba mi boda y sabía exactamente cómo quería verme ese día. Tenía un par de diseñadores en mente, pero Óscar de la Renta siempre estuvo en la cima de mi lista", dijo Sofía a Elle.

El vestido de Sofía Castro era de la firma Óscar de la Renta. (Foto: @sofia_96castro).

Sofía Castro tuvo su boda religiosa con Pablo Bernot este sábado 30 de noviembre. (Fotos: @adrigarmendia, @vbucardo).

¿Cuál fue el menú de la boda de Sofía Castro?

De acuerdo con la revista Quién, la decoración fue de Peter de Anda y los invitados saborearon un menú de Banquetes Vicky Cherem, la cual incluyó:

Entrada: ensalada de palmitos al grill , acompañada de pesto, jitomate deshidratado, pistache y queso parmesano.

, acompañada de pesto, jitomate deshidratado, pistache y queso parmesano. Intermedio: papa Idaho gratinada , servida con caviar y crème fraîche.

, servida con caviar y crème fraîche. Plato fuerte: Short rib braseado , con salsa de reducción de vino tinto y balsámico, acompañado de risotto de orzo con morillas y espárragos; o róbalo al grill con sticky rice y salsa de guajillo.

, con salsa de reducción de vino tinto y balsámico, acompañado de risotto de orzo con morillas y espárragos; o con sticky rice y salsa de guajillo. Postre: Flourless cake de chocolate belga con crujiente de plátano, chocolate blanco y dulce de leche.

People detalla que en cada mesa se dio u tequila reposado y se sirvieron cocteles con mole, mezcal o chile.

Vicky Cherem preparó el menú de la boda de Sofía Castro. (Foto: Instagram @sofia_96castro).

¿Quiénes fueron a la boda de Sofía Castro?

Al festejo acudieron más de 500 personas, entre quienes se encontraban:

La actriz Ivanna Castro.

Cynthia Klitbo

Alejandra Barros

Pam Almanza, intérprete de Laura Peralta en Rosario Tijeras .

. Diego Klein, actor de Mi secreto

Regina Blandón, de La Familia P.Luche .

. La escritora Adma Kawage.

La actriz Fabiola Guajardo.

Fernando Gutiérrez Barrios Girón, organizador de eventos.

Grettell Valdez, actriz de Lo que la vida me robó .

. Yael Sandler

Daniel Cohen.

El maquillista Víctor Guadarrama.

La actriz Yael Sandler.

Grettell Valdez y Cynthia Klitbo estuvieron entre los invitados de Sofía Castro. (Foto: @grettellv).

Regina Blandon con Sofía Castro. (Foto: Instagram @reginablandon)