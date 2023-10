Sofía Castro se compromete con Pablo Bernot: ‘Sí, y un millón de veces sí’

“Eres lo que en mis sueños le pedí a la vida”, escribió la actriz Sofía Castro en relación con su compromiso con el empresario Pablo Bernot.

Sofía Castro, quien es hija de la actriz Angélica Rivera y productor José Alberto ‘El Güero’, es reconocida en el mundo del entretenimiento por su participación en producciones como Vino el amor (2016), El Dragón (2019), Tierra de esperanza (2023), entre otras.

Este 21 de octubre, Sofía Castro reveló que dará el siguiente paso en su relación amorosa y se casará con un empresario.

Sofía Castro y Pablo Bernot son pareja desde 2019. (Foto: Instagram / @sofia_96castro)

¿Con quién se va a casar Sofía Castro?

Por medio de su cuenta de Instagram, Castro compartió una serie de fotografías en las que aparece con su actual prometido: Pablo Bernot.

“Eres lo que en mis sueños le pedí a la vida. Sí, y un millón de veces sí. Te amo con todo mi corazón. Siempre tú”, escribió la intérprete para acompañar el anuncio de su compromiso.

En conversación con la revista Quién, Sofía Castro reveló que Bernot le entregó su anillo de compromiso en el Parque Griffith de Los Ángeles, en Estados Unidos, después de haber practicado un deporte conocido como ‘hiking’.

Pablo Bernot le pidió matrimonio a Sofía Castro en Estados Unidos. (Foto: Instagram / @sofia_96castro)

“Estuvo bien padre, estábamos solo nosotros con ropa de ejercicio. Fue de nosotros nada más, no había nadie más... Le dije que sí, y me solté a llorar, no paraba de llorar. Me urgía hablarle a mi mamá”, explicó en aquella entrevista la actriz.

De acuerdo con el supuesto perfil de LinkedIn, Pablo Bernot es un empresario que se desempeña como director de nuevos proyectos de un establecimiento en Cuernavaca llamado Las Mañanitas.

¿Cómo se conocieron Sofía Castro y Pablo Bernot?

Sofía Castro y Pablo Bernot son pareja desde 2019; sin embargo, se conocen desde hace casi una década.

Según la Revista Caras, la pareja se conoció durante una inauguración de uno de los restaurantes de la familia de Pablo Bernot.

“Me presentaron a él (Pabo Bernot) y a todos sus hermanos... a mí me gustó desde ese día, sin embargo, pasó el tiempo y no supe nada de él”, aseguró Castro en entrevista con la Revista Caras.

Sofía Castro y Pablo Bernot no han dado detalles sobre su boda. (Foto: Instagram / @sofia_96castro)

Por azares del destino, en aquella época, las personalidades se encontraron en un antro conocido como Baby’O ubicado en Acapulco. A pesar de que intentaron salir en esa época, no fue hasta un par de años después que lograron conciliar su relación.

La pareja inició formalmente su romance en 2019, cuando Pablo Bernot viajó a Nueva York, Estados Unidos, para pedirle a Castro que fuera su novia.