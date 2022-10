Sofía Castro habla sobre boda de Paulina Peña y le envía mensaje: ‘Que sea muy feliz’

La boda de Paulina Peña Pretelini y Fernando Tena Alonso el pasado 10 de septiembre se llevó acabo en un evento íntimo en el Estado de México, al que solo acudieron familiares y personas cercanas a los novios y se habla de que tres semanas después realizaron una fiesta más grande en España. Actualmente se encuentran de luna de miel en África.

Sin embargo, se ha especulado que Paulina no invitó a Sofía Castro, quien fue su hermanastra de 2010 a 2019, años en los que estuvieron casados Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, por lo cual se desataron rumores de una enemistad entre ellas.

Sofía Castro y Paulina Peña: ¿cuál es la relación que llevan?

Para aclarar los rumores, Sofía ofreció una entrevista a distintos medios de comunicación durante la presentación de la telenovela Cabo, que produce su papá, José Alberto ‘El Güero’ Castro, y entre los distintos temas que abordó se encuentra el de la boda de Peña Pretelini.

“Le deseo toda la felicidad del mundo, que sea muy feliz. Hemos hablado. El tema de la boda siempre lo hablamos desde que estábamos chiquitas y nada me da más gusto que esté tan contenta y realizada”, expresó la hija de ‘La Gaviota’.

Castro, que también es actriz, reveló en meses pasados para el programa Suelta la sopa que ella fue una de las primeras personas en enterarse del compromiso entre ‘Pau’ Peña y el hijo de Luis Fernando Tena.

“Yo me estaba haciendo las uñas, entonces me dijo: ‘No digas nada’. Yo no podía gritar en el salón porque nadie se podía enterar”, compartió en aquel entonces. “Tengo la foto mía y de ‘Pau’; que me da mucho gusto, es mi hermana”, expresó, dejando ver que el cariño entre ellas prevalece, pues prácticamente se criaron juntas.

Sofía Castro ¿tiene planes de boda?

La hija de Angélica Rivera también fue cuestionada recientemente sobre si ella tenía planes de boda con su novio, Pablo Bernot, con quien lleva tres años de relación y frecuentemente sube fotos ‘derramando miel’.

“Claro que me quiero casar pronto, quiero formar una familia. Lo que pasa es que quiero hacerlo pronto para disfrutar el matrimonio, la vida en pareja y seguir trabajando. Eso sí, en cuanto a ser madre, por el momento queda descartado”, confesó.