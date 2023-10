Ángela Aguilar revive polémica sobre su ascendencia argentina: ‘Es futbol, chicos, nada más’

En el marco de la final del Mundial de Qatar 2022, misma que ganó Argentina, Ángela Aguilar fue criticada no solo por celebrar el triunfo de la albiceleste, sino por asegurar que tiene sangre argentina.

Ahora, la cantante revivió la polémica al hablar sobre las críticas y hasta burlas que desde entonces ha recibido.

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la intérprete de ‘La Llorona’ aseguró que ella nunca ha negado sus raíces ni de dónde viene, y que no es responsable de tener ascendencia extranjera.

“No es algo que hemos escondido, que yo me sienta diferente, o superior, o menos o lo que sea por venir de donde vengo. Al final del día, yo soy quien soy y yo no tengo nada que ver con que mi abuela haya nacido en otro lugar; ni conocí a mis bisabuelos, yo no tengo idea de por qué eran de allá”, dijo en primera instancia sobre el tema.

Además, reiteró que ella no eligió nada relacionado con su pasado, incluyendo la nacionalidad de sus abuelos o incluso su nombre, por lo que no debería ser juzgada al hacer mención de ello.

“Yo no quiero ofender a nadie con dónde vine porque ni escogí mi nombre ¿cómo voy a escoger quién es mi abuela? No lo puedo escoger (…) El decir de dónde vengo no significa que no honro donde estoy”, destacó la cantante de ‘La Malagueña’.

Captura de pantalla de la publicación de Ángela Aguilar en Instagram.

Ángela Aguilar pide que destaquen su trabajo y no un comentario que hizo sobre su origen

La cantante considera que la polémica desatada por una foto que subió con los colores de la Selección Argentina no debería ser punto de partida para juzgarla, pues esto no forma parte de quién es ella, hablando sobre su carrera artística.

“A mí, lo injusto no es de dónde vengo, lo pueden googlear, lo injusto es que quiten el crédito de todo lo que he hecho y de la persona que soy solamente por un comentario que hice de la selección, es futbol, chicos, no es nada más”, mencionó Aguilar.

Ángela Aguilar dijo en diciembre que estaba orgullosa de ser "25 por ciento Argentina". (Instagram / @angela_aguilar_)

Ángela, quien dijo en diciembre pasado que era 25 por ciento argentina, recalcó que ella es más que una foto que usó para celebrar al país de donde es su abuela materna, por lo que pide paren las críticas y burlas a su persona.

“Mis hechos hablan más por mí que mis palabras, y yo soy muy mala para hablar, pero soy buena para cantar (…) todo habla mucho más por mí que una foto en la que celebré que ganó el equipo de mi abuela”, comentó.