¿Se debe regresar un anillo de compromiso? Esto dice el ministro Arturo Zaldívar

Cuando Belinda y Christian Nodal terminaron con su relación surgieron muchas dudas sobre el porvenir del costoso anillo que había recibido la intérprete.

Diversas opiniones comenzaron a circular en las redes sociales: unos defendían que debía conservarlo y otros que debía regresarlo porque no le pertenecía. El exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se unió recientemente al segundo grupo. Si bien no opinó en su momento sobre lo que debió hacer Belinda, hace un par de días compartió su postura general sobre el tema.

De acuerdo con Zaldívar, las personas que reciben un anillo de compromiso deben regresarlo si es que termina la relación con la parte que lo entregó y es el que el objeto se obtiene bajo condición de celebrar una boda pero si este objetivo no se cumple, no hay razón para conservarlo. Además, la situación se complica aún más si el anillo es una reliquia familia.

“Cuando se rompe el compromiso más allá de lo jurídico es de buen gusto que cada quien se quede con lo suyo”, afirmó el mandatario en un video publicado en su cuenta de TikTok.

¿Qué dice la tradición sobre devolver el anillo de compromiso?

El significado de un anillo de compromiso es, como su nombre lo dice, el compromiso que tiene una pareja de unir sus vidas en matrimonio. Simboliza la eternidad y el ciclo de la vida, y se piensa que también representa la fidelidad y amor incondicional del hombre a la mujer, ya que tradicionalmente es el varón quien entrega un anillo de compromiso a su pareja; esto no quiere decir que no haya mujeres que sean las que den el primer paso.

Sin embargo, cuando una pareja rompe su compromiso tras haberlo sellado con un anillo, la pregunta con respecto a qué hacer con este símbolo de amor y eternidad suele rondar la cabeza de quien lo posee (y también de quien lo entregó). Y esta dependerá de muchos factores.

¿Devolverlo o no? Esto viene más de una cuestión moral. Por ejemplo, si la pareja ofreció un anillo que tiene un significado especial dentro de su familia, o la persona que lo recibió es quien termina con el compromiso, ‘lo correcto’ sería devolverlo.

Sin embargo, esto no es una regla, e incluso se dice que no tendría porqué devolverlo ya que fue un regalo y no existen condiciones impuestas para la retención del mismo; por lo tanto, no hay ningún tipo de obligación, pues al regalarlo se convierte en propiedad de la otra persona.

¿Qué dice la ley sobre devolver el anillo de compromiso?

El Código Civil de la Ciudad de México habla en su capítulo VII sobre las donaciones antenupciales, que según el artículo 219 son “las realizadas antes del matrimonio entre los futuros cónyuges, cualquiera que sea el nombre que la costumbre les haya dado”. (Esto incluye al famoso anillo de compromiso).

El artículo 230 del código antes citado, señala lo siguiente: “Las donaciones antenupciales quedarán sin efecto si el matrimonio dejare de efectuarse. Los donantes tienen el derecho de exigir la devolución de lo que hubieren dado con motivo del matrimonio a partir del momento en que tuvo conocimiento de la no celebración de éste”.

Lo anterior significa (en el caso de Belinda y Christian Nodal) que él tendría el derecho de exigir la devolución del anillo de compromiso apegado a la ley de la Ciudad de México; esta puede variar dependiendo las leyes que rijan al estado en el que se interpusiera algún tipo de demanda.

Existen dos tipos de anillos de compromiso: el condicional y el no condicional. Cuando este es condicional (como su nombre lo indica) existirá la condición de que el matrimonio se efectúe para la conservación del mismo, y en caso contrario habría que devolverlo porque no se cumplió con la condición.

Por otro lado, si este se considera como no condicional, no existe ningún derecho para reclamar la devolución de este, ya que fue un regalo.