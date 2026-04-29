Morena impulsa reforma para destituir a funcionarios que permitan agentes extranjeros en México

Tras caso CIA en Chihuahua, Morena va por castigos a funcionarios que autoricen operativos extranjeros. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shuttersctock)

Morena busca que no se repita un caso similar al de la participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua.

Desde la Cámara de Diputados, Juan Carlos Varela Domínguez presentó una iniciativa para combatir el “vacío normativo” en la intervención de agencias extranjeras a nivel local.

El legislador morenista señala que el actual marco jurídico no tipifica de forma expresa como violación grave permitir que fuerzas externas operen en México sin aval federal. Esto da margen de discrecionalidad a gobiernos estatales y municipales.

Según la exposición de motivos, esto no solo vulnera el principio de soberanía y fragmenta al Estado mexicano, sino que también puede detonar conflictos diplomáticos y responsabilidades internacionales para el país.

¿Cuáles son los cambios que propone Morena para impedir colaboración con agencias extranjeras?

Para cerrar cualquier posibilidad y centralizar el control operativo, la iniciativa del diputado Varela Domínguez plantea cambios en la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Primero, se adicionará la fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional para catalogar oficialmente como “amenaza” cualquier intervención, presencia o participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad pública, inteligencia o investigación que no cuente con autorización del Ejecutivo federal, en este caso la presidenta.

A través del nuevo artículo 5 Bis, quedará estrictamente prohibido que los gobiernos locales celebren convenios o acuerdos de colaboración con gobiernos, agencias o corporaciones extranjeras que impliquen operaciones en su territorio.

En caso de incumplir estas normas, se considerará una falta administrativa grave y se otorgarán herramientas para sancionar a las personas responsables.

¿Cuáles serán las sanciones para funcionarios que permitan operaciones de agencias extranjeras?

En el artículo 64 quinquies de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establecerá que cualquier servidor público que autorice, gestione, facilite o incluso tolere la participación de fuerzas extranjeras enfrentará castigos severos.

Entre las sanciones contempla la destitución del empleo o cargo, así como la inhabilitación para ejercer en el servicio público y sanciones económicas.

Actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la responsable de gestionar, aprobar y vigilar la colaboración de agencias extranjeras a nivel federal y local.

Desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se limitó la participación de agentes extranjeros en territorio nacional. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una visión de soberanía ante la amenaza de su homólogo Donald Trump de intervención y ataques contra integrantes del crimen organizado que opera en México.