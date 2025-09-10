Maru Campos refuerza estrategias para inhibir el delito y bajar índices de delincuencia en Chihuahua

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, se reunió con el comandante de la XI Región Militar, el general Fernando Colchado.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó una sesión de trabajo con el comandante de la XI Región Militar, el general Fernando Colchado, para reforzar las estrategias para inhibir el delito y bajar los índices de delincuencia en el territorio estatal.

Durante el encuentro la mandataria dio a conocer los resultados obtenidos en la reunión que sostuvo en la Ciudad de México, con el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo.

En la reunión que se efectuó en Palacio de Gobierno, estuvieron presentes además el coordinador territorial Noroeste de la Guardia Nacional, el general José Luis Sedano y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas.

Además acudieron los comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a, los generales Alberto Rodríguez y Alejandro Gutiérrez, respectivamente, y el coronel de Caballería, Luis Adrián Vega.

Como parte de los acuerdos alcanzados se encuentra la instalación de bases de operaciones adicionales en Chihuahua, la disposición de un helicóptero por la Secretaría de Defensa para realizar labores de vigilancia en Ciudad Juárez, e impulsar el intercambio de información a través de la Plataforma Centinela.

También se estableció un plan de acción en los ocho cuadrantes del estado, que registran el mayor número de homicidios dolosos.

Aunado a lo anterior, se adquirirá equipamiento electrónico y se intercambiarán modelos de inteligencia operativa, para mejorar las labores de investigación, detención y judicialización de carpetas, tanto del fuero estatal como en el federal.

Como parte del trabajo de colaboración se establecerá un grupo de alertamiento simultáneo, para actuar en conjunto y de manera oportuna ante la comisión de un ilícito en los 67 municipios, y se consolidarán las revisiones y protocolos en los penales del estado.

Con estas acciones, la mandataria puntualizó que buscan bajar la tasa de delitos que se registran en Chihuahua, y disminuir las capacidades de los generadores de violencia de manera contundente.

En el encuentro también se contó con la asistencia del secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.