Maru Campos supervisa obra de construcción del Centro de Convenciones de ciudad Cuauhtémoc

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, supervisó los trabajos en el Centro de Convenciones.

En gira de trabajo por ciudad Cuauhtémoc, la gobernadora Maru Campos supervisó los avances de la construcción del nuevo Centro de Convenciones, que afirmó, será esencial para motivar el intercambio comercial.

La obra lleva al momento un avance del 80 por ciento y se prevé esté concluida en noviembre próximo. Es construida con una inversión conjunta de 103.5 millones de pesos (mdp), entre Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.

Durante el recorrido, en el que la mandataria estuvo acompañada por el alcalde de Cuauhtémoc, Elías Humberto Pérez, dio a conocer que esta nueva infraestructura albergará simposios, exposiciones y eventos relacionados con el sector productivo.

Contará con 4 salas, clima, audio, wifi, proyección, sistema contra incendio, cocina, área administrativa, suministro de equipamiento con módulos para formar escenarios, entre otros.

El alcalde agradeció a la Gobernadora el apoyo brindado para impulsar el turismo de negocios en esta región del estado.

Anunció que los eventos con los que se estrenará el recinto, son la tercera edición del Día de la Manufactura, que es promovido por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y el Simposio Internacional sobre el Manzano, en su edición XXXI.

En esta población, Gobierno del Estado ha trabajado en colaboración con el Municipio en proyectos como la Arena de Rodeo inaugurada en marzo pasado y la construcción de la Pista de Arrancones.

Al recorrido acudieron además el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez; el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo; el director de Obras Públicas de Cuauhtémoc, Víctor Delgado; el diputado local Saúl Mireles y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Cuauhtémoc, Carlos Martínez.