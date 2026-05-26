CNTE marcha HOY pese a plantón cerca del Zócalo de CDMX: ¿Qué calles bloqueará este martes?

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alistan marchas para este martes en la CDMX.

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen su plantón sobre Avenida 5 de mayo, cerca del Zócalo de la Ciudad de México, y amenazan con marchas en distintos puntos este martes 26 de mayo.

Las protestas incluyen movilizaciones desde Avenida 5 de mayo y el Eje Central Lázaro Cárdenas, por lo que la zona principalmente afectada será el Centro Histórico de la CDMX.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los integrantes de la CNTE avanzarán hacia los siguientes puntos:

Torre del Caballito , sobre Paseo de la Reforma.

, sobre Paseo de la Reforma. Secretaría de Gobernación, en la colonia Juárez.

En dichas protestas participarán al menos mil manifestantes, por lo que las principales vialidades afectadas serán:

Avenida Juárez.

Paseo de la Reforma.

Eje Central

Avenida 5 de mayo y otras calles cercanas al Zócalo.

¿A qué hora comenzará la marcha de la CNTE en CDMX?

Hasta ahora, no se dio a conocer la hora en la que se realizará la movilización de la CNTE, pero se prevé que dichas manifestaciones afecten a la ciudad durante el día.

La CNTE cumplió su amenaza de instalar un plantón indefinido a tan solo unos días del inicio del Mundial 2026 en México.

Para levantar el plantón del Zócalo de la CDMX y cesar sus protestas, los integrantes de la Coordinadora exigen la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para dar solución a sus siguientes demandas:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019 Regreso al sistema de pensiones sin Afores Seguridad para la comunidad escolar Mejores condiciones laborales Incremento salarial al 100 por ciento al sueldo base Alto a descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales

Muere integrante de la CNTE en plantón instalado en la CDMX

Un integrante de la CNTE murió de un infarto la mañana de este martes en el plantón instalado cerca del Zócalo.

Policías de la SSC fueron alertados sobre un hombre que estaba inconsciente dentro del campamento.

Los elementos de seguridad solicitaron el apoyo de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) quienes diagnosticaron al hombre, de 44 años, sin signos vitales.

De acuerdo con el reporte preliminar de la SSC la causa de la muerte fue un infarto agudo al miocardio. Con dicha información, las autoridades dieron parte al Ministerio Público.

Hasta ahora, no se prevén modificaciones en las marchas programadas por la CNTE para este martes en la capital del país.