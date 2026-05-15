SEP anuncia aumento salarial de 9% para maestros: ‘Es un reconocimiento’, dice Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó este viernes 15 de mayo un aumento salarial de 9 por ciento para maestros, como parte de un reconocimiento a su labor.

“Quiero anunciar que hemos acordado con los maestros un incremento salarial del 9 por ciento que está cmpuesto entre prestaciones y reconocimiento al salario”, añadió Delgado.

El anuncio se realizó en el marco del Día del Maestro y contó con la presencia de autoridades educativas, maestras y maestros

A la par, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el “año pasado aumentamos en 10 por ciento el salario. No voy a decir cuánto, porque lo voy a anunciar al ratito con los profesores este año”.

Además, destacó que durante su gobierno se aplicaron cambios para mejorar las condiciones laborales del magisterio, entre ellos:

Modificaciones en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), con el objetivo de resolver problemas de movilidad docente.

Continuidad al programa de basificación para maestras y maestros , iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

, iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fortalecimiento del fondo de pensiones para que los docentes reciban un salario medio al momento de jubilarse .

. Revisión de acciones relacionadas con Pensionissste para atender demandas del magisterio.

CNTE protesta este 15 de mayo

Mientras la mandataria busca enviar un mensaje de apertura al diálogo con el magisterio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza movilizaciones en calles de la Ciudad de México.

Las marchas partirán de distintos puntos de la capital:

Metro Buenavista.

Ex Normal Superior, a la altura del Metro San Cosme de la Línea 2.

Monumento a la Revolución.

Glorieta del Ahuehuete.

¿Cuáles serán las calles afectadas por la marcha de la CNTE?

Los maestros planean concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que se prevén afectaciones viales en distintos puntos:

Paseo de la Reforma, del Ángel de la Independencia a Avenida Juárez.

Avenida Juárez en su totalidad.

Avenida Ribera de San Cosme.

Insurgentes Norte, de Buenavista a Reforma.

Eje Central Lázaro Cárdenas, entre la Torre Latinoamericana y el Palacio de Bellas Artes.

Calle Cinco de Mayo.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Entre sus principales exigencias, la CNTE pide un incremento salarial del 100 por ciento, además de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto.

El magisterio recordó que Claudia Sheinbaum prometió atender estas demandas; sin embargo, consideran que el gobierno aún no cumple esos compromisos.

Después de las movilizaciones, la CNTE realizará una Asamblea Nacional Representativa para definir las siguientes acciones, entre ellas la propuesta de un paro nacional durante el Mundial 2026.