Wall Street abre a la baja, ‘preocupado’ por la inflación en EU: ¿Cómo abre HOY?

Los mercados de renta variable experimentan una toma de utilidades a medida que los inversionistas se centran nuevamente en la falta de negociaciones que pongan fin a la guerra en Medio Oriente, y el impacto de ello en el dinamismo económico e inflación.

El Nasdaq lidera los ajustes a la baja con 1.26 por ciento, en los 26 mil 304.53 enteros, le sigue el Dow Jones con 0.82 por ciento menos, en las 49 mil 650.52 unidades, mientras que el S&P 500 desciende 0.81 por ciento, hacia los 7 mil 438.52 puntos.

“Se espera una jornada volátil, en medio de un entorno de aversión al riesgo previo a la apertura. El deterioro en el sentimiento responde a la volatilidad y al escepticismo de los inversionistas, reflejados en ventas en el mercado de bonos ante creciente preocupaciones inflacionarias”, destacan analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Del lado de Europa las pérdidas son de 1.88 por ciento para el DAX en Alemania que se ubica en las 23 mil 997.99 unidades, le sigue el FTSE 100 de Londres con 1.77 por ciento menos, en los 10 mil 189.47 enteros, el CAC 40 de Francia resta 1.47 por ciento, con 7 mil 963.50 puntos, y el IBEX 35 de España con 1.02 por ciento menos, se sitúo en los 17 mil 631.30 enteros.

Las bolsas a nivel local también arrojaron números rojos, para el caso del índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el retroceso es de 1.35 por ciento, en un nivel de 68 mil 272.36 enteros, y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el descenso es de 1.36 por ciento, en los mil 365.98 puntos.

En el frente petrolero, el West Texas Intermediate incrementó 3.26 por ciento, en los 104.49 dólares por barril, mientras que el referencial Brent subió 3.08 por ciento, alrededor de los 108.99 billetes verdes por barril.