‘Le dio un infarto’: Integrante de la CNTE muere en plantón instalado en el Centro Histórico de CDMX

Mestros de la CNTE instalaron un plantón en el Centro Histórico de CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

Un integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) falleció presuntamente de un infarto la mañana de este martes 26 de mayo, al interior del plantón que maestros mantienen instalado en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías que realizaban recorridos de seguridad sobre la calle 5 de Mayo, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, fueron alertados sobre un hombre inconsciente dentro del campamento de la CNTE.

Tras recibir el reporte, los uniformados solicitaron de inmediato los servicios de emergencia. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al lugar y diagnosticaron al hombre, de 44 años de edad, sin signos vitales.

¿De qué murió el integrante de la CNTE?

Según el reporte preliminar de la SSC de CDMX, la causa de muerte quedó como “etiología a determinar”, aunque detalló que todo indica que fue un infarto agudo al miocardio.

La representante sindical de la Delegación DI29 fue quien proporcionó los datos de identificación del hombre fallecido. Finalmente, las autoridades dieron parte al Ministerio Público, que ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del fallecimiento.

Maestros de la CNTE instalan un plantón en el Centro Histórico de CDMX

México blindó este lunes el Zócalo capitalino ante el intento de miles de maestros de instalar un plantón en la principal plaza pública, a semanas del Mundial 2026 y mientras avanzan en el lugar los preparativos para el FIFA Fan Festival, donde se transmitirán partidos del torneo que el 11 de junio será inaugurado en la Ciudad de México.

Policías antimotines bloquearon los accesos al primer cuadro de la capital mexicana y replegaron a los manifestantes hacia calles aledañas como 5 de Mayo, donde integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denunciaron empujones, golpes y el uso de gases irritantes al intentar ingresar al Zócalo.

De un lado quedaron los maestros, entre lonas, cartones y megáfonos; del otro, filas de policías resguardaban una plaza donde continuaban los trabajos para instalar el FIFA Fan Festival y donde turistas y peatones seguían caminando con aparente normalidad.

“Nos reprimieron, nos pegaron, nos empujaron. Ahí está la represión”, dijo Francisca Pérez, maestra de la sección 22 de Oaxaca, considerada una de las corrientes más combativas de la CNTE.

Para los maestros, el operativo policial y los preparativos rumbo al torneo reflejan que el Gobierno prioriza la imagen internacional de la capital por encima de sus demandas laborales y de pensiones.

“Dales pan y circo al pueblo y los tendrás felices”, dijo Pérez al criticar que, mientras artistas y grupos internacionales como la banda surcoreana BTS fueron recibidos en Palacio Nacional, los maestros movilizados siguen sin ser atendidos.

Con información de EFE