‘Juanito’ Valenzuela Millán: De comandante de la policía en Culiacán a operador de Los Chapitos

Valenzuela Millán es acusado de recibir sobornos y facilitar operaciones del narco desde la Policía Municipal de Culiacán.

Juan Valenzuela Millán, también conocido como ‘Juanito’, pasó de ser comandante de la policía en Culiacán a colaborar con la facción criminal de Los Chapitos, según revela una acusación formal del Distrito Sur de Nueva York.

El documento difundido este miércoles también acusa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a otras nueve personas más de narcotráfico, entre ellos el senador de Morena, Enrique Inzunza Cazarez, quien formará parte de la próxima Comisión Permanente cuando el Congreso de la Unión entre en receso.

En el caso de Valenzuela Millán, fiscales estadounidenses lo acusan directamente del secuestro, tortura y asesinato de una persona identificada como colaborador o informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) y sus familiares.

‘Juanito’: de comandante de Culiacán a operador del narco

De acuerdo con la acusación del Distrito Sur de Nueva York, Valenzuela Millán se desempeñó como comandante de la Policía Municipal de Culiacán, cargo que ocupó de 2018 a 2024, al mismo tiempo que operaba para el Cártel de Sinaloa.

Investigaciones periodísticas ya lo perfilaban como parte de la red de Los Valenzuela, un grupo criminal vinculado al tráfico de drogas y arma que, pese a colaborar en ocasiones, también ha protagonizado enfrentamientos con Los Chapitos.

Según la acusación, Millán recibió sobornos mensuales de aproximadamente 41 mil dólares de los hijos de ‘El Chapo’, para ser distribuidos entre él y otros oficiales corruptos de su fuerza policial. A cambio, les habría dado acceso ilimitado a la inteligencia, operaciones y recursos de la Policía Municipal de Culiacán, incluyendo patrullas y radios policiales, para apoyar las operaciones de tráfico de drogas.

También se le acusa de ordenar a los oficiales de la Policía Municipal recoger y transportar narcóticos, incluyendo fentanilo y metanfetamina, de laboratorios en nombre de Los Chapitos, con destino a los Estados Unidos.

El secuestro de un informante de la DEA y su familia

En una de las acusaciones más graves, el expediente judicial detalla que en octubre de 2023, ‘Juanito’ participó en el secuestro, tortura y asesinato de Alexander Meza León, informante confidencial de la DEA, así como de sus familiares, incluido un niño de 13 años.

Lo anterior, en represalia por la cooperación de Meza León con la agencia antidrogas.

El documento alega que bajo el mando de Millán, oficiales municipales en una patrulla detuvieron y secuestraron al informante y a uno de sus parientes, entregándolos a sicarios del Cártel de Sinaloa, quienes los torturaron y mataron.

Millán también habría instruido a sus oficiales para que realizaran vigilancia y detuvieran a otros civiles a punta de pistola tras la orden de los Chapitos de encontrar y aprehender a otras víctimas relacionadas con el.

A Valenzuela Millán se le acusa de los siguientes cargos: