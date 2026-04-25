¿Quién es Karina Carrillo, presunta operadora química de Los Chapitos sancionada por EU?

¿Quién es Karina Carrillo? La operadora química de Los Chapitos señalada por EU (Cortesía/Cuartoscuro/Archivo)

El Cártel de Sinaloa figura entre los principales productores y traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos. Para ello, depende de una red internacional que le suministra productos químicos indispensables para su fabricación, según autoridades de ese país.

La organización criminal, actualmente dividida entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, extiende sus operaciones hasta Asia para la supuesta adquisición de 4-piperidona y N-Boc-4-piperidona. Con un kilogramo de estos compuestos es posible producir hasta 900 mil dosis de fentanilo, estiman las autoridades.

Los proveedores aprovechan presuntas fallas en las aduanas de los países que sirven como ruta de los químicos hasta su llegada a manos del crimen organizado, señaló la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). De acuerdo con esta instancia, los cargamentos se etiquetan falsamente como “productos químicos seguros”.

El entramado criminal señala a Los Chapitos como la principal facción del Cártel de Sinaloa que depende de intermediarios para obtener estos insumos. En este esquema aparecen Karina Guadalupe Carrillo y su esposo, Régulo Acosta.

¿Quién es Karina Carrillo, intermediaria de Los Chapitos para fabricar fentanilo?

Con vínculos familiares dentro de la estructura de Los Chapitos, Carrillo figura como presunta intermediaria para proveer 4-piperidona y N-Boc-4-piperidona para la elaboración de fentanilo.

Autoridades aseguran que incautaron un total de 50 kilogramos de compuestos químicos en cargamentos que Karina Guadalupe presuntamente facilitaba a esta facción criminal.

Autoridades estadounidenses señalan a Carrillo y a Acosta como propietarios de las empresas Desarrollos Cartok SA de CV y Comercializadora Grupo Carhern SA de CV, presuntas fachadas para la adquisición de químicos.

“Los intermediarios, en connivencia con los cárteles mexicanos, facilitan la logística y el envío de estos productos químicos a México o Guatemala por vía aérea o marítima”, explicó la Ofac en una tarjeta informativa.

Karina Guadalupe no tiene tanta suerte como Los Chapitos

Carrillo y su esposo Régulo Acosta fueron detenidos en México el 5 de marzo de 2026 durante un operativo en los poblados de Soyatita y Pueblo de Alaya.

El Gabinete de Seguridad informó que en los sitios donde se realizó la detención aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, droga, equipo para la elaboración de drogas sintéticas y 500 litros de sustancias químicas.

El valor estimado del producto en el mercado estadounidense ronda los mil 250 millones de dólares, de acuerdo con autoridades mexicanas.

A pesar de enfrentar procesos en México, la Ofac sancionó a Karina Carrillo y a Régulo Acosta, así como a las empresas Desarrollos Cartok SA de CV y Comercializadora Grupo Carhern SA de CV. Estas medidas prohíben actividades o transacciones con las personas físicas y morales involucradas, con el objetivo de frenar la proliferación internacional de drogas ilícitas.