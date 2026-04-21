La heredera de un cártel hace alianza con Los Chapitos: El pacto de los Arellano Félix y los Guzmán

Contadora de profesión y única mujer que encabeza un cártel, Enedina Arellano Félix ha sabido forjar alianzas.

Aprovechando el músculo financiero del Cártel de Sinaloa y la guerra interna que mantiene desde 2025, la lideresa de la organización criminal de los Arellano Félix, se alió con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, su antiguo adversario.

El arriesgado movimiento ha redibujado las alianzas y estructuras de poder del narco sobretodo al norte de México.

De acuerdo con el semanario Zeta Tijuana, existen indicadores de un pacto entre ambos cárteles, que en los 90 iniciaron una de las guerras más sangrientas del hampa.

CJNG entra al juego con los Arellano Félix y Los Chapitos

Agotando recursos y sufriendo bajas, los Arellano Félix han pedido ayuda al CJNG en los últimos meses, cediendo territorio a cambio de dinero y armas.

En un mismo escenario, Los Chapitos pactaron con la organización criminal de Jalisco