INAH confirma una ciudad maya monumental ocultra en la selva de Quintana Roo: Así es ‘El Jefeciño’

Así es 'El Jefeciño', una ciudad maya monumental hallada en el sureste.

Una antigua ciudad maya monumental, que estuvo oculta durante siglos, fue encontrada entre la selva del sur de Quintana Roo, según informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El INAH confirmó el registro arqueológico de El Jefeciño, un asentamiento maya localizado en el municipio de Othón P. Blanco, el cual podría reconfigurar el entendimiento sobre la presencia maya en esta región.

El hallazgo de esta ciudad maya ocurrió a partir de un reporte ciudadano realizado durante los trabajos del Proyecto de Salvamento Arqueológico del Tren Maya, coordinados en el Tramo 7.

Aunque parecía una zona de vestigios, este hallazgo reveló una urbe con unas 80 estructuras en una superficie de 100 hectáreas.

¿Qué fue encontrado en la ciudad maya monumental en Quintana Roo?

‘El Jefeciño’, como fue nombrada la zona, se despliega en 100 hectáreas pero podría abarcar más, según el INAH.

La magnitud del sitio sorprendió a especialistas, pues en el núcleo principal fueron encontrados cinco edificios monumentales de entre 11 y 14 metros de altura y hasta 40 metros de longitud, organizados alrededor de una plaza en forma de ‘C’. Esta es una disposición arquitectónica asociada con antiguos centros ceremoniales mayas.

De acuerdo con el equipo de arqueólogos del INAH, esta ciudad maya sería del periodo clásico temprano y tardío, entre los años 250 y 900 después de Cristo. Este sitio tiene rasgos característicos del estilo arquitectónico Petén, que es famoso por sus enormes construcciones abovedadas, esquinas redondeadas y molduras decorativas.

La información fue reportada por el responsable de la Zona Arqueológica de Dzibanché Kinichná, Sonny Moisés Ojeda González, quien codirigió las labores de registro del sitio, entre 2023 y 2024. En los trabajos también participó la encargada de la Zona Arqueológica Kohunlich, Diana Karina Blancas Olvera.

En el lugar fue hallados restos de pintura mural. Sonny Ojeda señaló que es de estilo decorativo y no narrativo, con colores blanco y naranja, así como franjas rojas

También fueron localizadas tres bóvedas mayas en estado de conservación.

Los especialistas señalaron que no se realizó un salvamento arqueológico, ya que las evidencias deben permanecer en el mismo sitio.