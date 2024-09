Sofía Castro se casa con Pablo Bernot: Esto sabemos de la boda

¡Vivan los novios! Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, se casó con el empresario mexicano Pablo Bernot, con quien se comprometió en 2023, en uno de los registros civiles de la Ciudad de México, sin revelarse mayores detalles de su ubicación.

La joven compartió las primeras fotos de como luciría con el vestido de novia (y las del recuerdo) en sus redes sociales, donde recibió felicitaciones de familiares y amigos.

La integrante del elenco de El Maleficio subió a su perfil personal de Instagram algunas imágenes de invitados donde mostraron los presentes dados para hacer la petición a sus allegados para convertirse en testigos de su unión matrimonial ante las leyes de nuestro país.

Sofía Castro compartió las primeras fotos de su boda. (Foto: Instagram sofia_96castro)

José Alberto ‘El güero’ Castro, papá de la novia y productor de programas de televisión, compartió en una conferencia de prensa, el pasado miércoles, que el día pactado para el matrimonio de su hija era este 7 de septiembre.

Ya estoy más que listo, hasta estoy más flaco, contento (...) el regalo más grande es verla a ella feliz”, declaró para la prensa en un texto recopilado por Univisión.

Por el momento se desconocen detalles acerca de la fiesta, invitados o del menú para degustar en la celebración de los dos famosos.

Sofía Castro se comprometió en 2023. (Foto: Instagram sofia_96castro)

¿Qué dijo Sofía Castro de su boda con Pablo Bernot?

Hace unos días, Sofía Castro compartió una historia temporal con ‘El güero’ Castro en su perfil de redes sociales, donde dio indicios de que la fecha de la boda de la famosa se acercaba.

“Mi papá compró esta botella de vino cuando yo nací (la botella es de mi año) y la guardo para algún momento especial o para cuando me vaya a casar y pues llegó el día, así que hoy me invitó a comer y ¡¡¡la vamos a abrir porque ya casi me caso!!! Ay luv you daddy!”, dijo en un breve texto al lado de la instantánea.

También envió un breve mensaje a su hermana por un texto dedicado a ella, esta dedicatoria para la hija de la ex primera dama, decía lo siguiente: “Feliz semana de tu boda, felicidad por este gran día, les deseo a ti y a Pablo lo mejor para esta nueva aventura (...) mucho amor, salud, éxitos y felicidad infinita”, se lee en la publicación.

Por ahora, su tía Verónica Castro y su hermano Cristian no compartieron ningún mensaje para la recién casada.

Sofía Castro dio indicios acerca de su boda. (Foto: Instagram sofia_96castro)

¿Quién es Pablo Bernot, esposo de Sofía Castro?

En octubre de 2019, la pareja confirmó su relación amorosa con una foto subida a redes sociales y desde ese momento surgieron dudas acerca de a identidad del novio de Sofía Castro.

Resulta que él es Pablo Bernot, un empresario hotelero originario de Morelos, quien cursó la licenciatura en Administración de empresas en la Universidad Anáhuac y posgrados en Estados Unidos, de acuerdo con información publicada por la Revista Clase en junio pasado.

Actualmente, tiene 33 años y un rasgo llamativo de él es su estatura, la cual, según Google, es de 2.02 metros.