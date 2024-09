‘El 7 de septiembre’: La historia de (des)amor que escribió Nacho Cano, de Mecano, para su primer amor

Hay historias de amor que desearíamos fueran para siempre, pero distintas circunstancias de la vida no lo permiten; sin embargo, el amor y cariño por la otra persona permanece ahí. Esta situación se expresa en ‘El 7 de septiembre’, canción de Mecano.

Este tema, escrito por Nacho Cano, es uno de los himnos que cada 7 de septiembre suena con fuerza, pues nos recuerda a todas esas personas que no pudieron quedarse en nuestra vida, pero recordamos con mucho cariño.

Y por si te lo preguntabas… sí, el tema interpretado por Ana Torroja y musicalizado por Nacho y José María Cano está inspirado en una historia real, vivida por uno de los integrantes de Mecano.

Nacho Cano y su historia de amor: ¿En quién está inspirada la canción ‘El 7 de septiembre’?

Hace muchos años (43 para ser exactos), el compositor de Mecano, Nacho Cano, se encontraba en el Golden Village, uno de los sitios más emblemáticos entre los jóvenes para salir de noche, entonces situado en el barrio español de Chamartín.

Ese 7 de septiembre de 1981, Cano conoció a la escritora y guionista Coloma Fernández Armero, que en aquel entonces era una joven de 19 años acompañada de una amiga. En cuanto la vio, Nacho quedó ‘flechado’.

Coloma Fernández tenía 19 años cuando conoció a Nacho Cano. (Foto: Instagram @colomafa)

Sin ‘perder el tiempo’, el compositor hizo un movimiento que, en primera instancia, pareció poco inteligente: querer robarle un beso a Coloma, quien se negó (pues claro, no conocía a aquel joven Nacho). Pero él no se rindió. Esto se narra en la canción ‘La fuerza del destino’ (pero esa es oootra historia).

Cano y Fernández salieron a varias citas después, entre ellas a comer a un Burguer King y hasta a un concierto de The Ramones, detalla El País. Hasta que en algún punto de la historia se hicieron novios.

“Estuve con Nacho más de 8 años, fue una historia preciosa, intensa, muy potente, un amor enorme. Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa, que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida”, dijo la misma Coloma en una entrevista con Vanity Fair.

Fueron varios años los que la pareja duró junta, con altas y bajas, pero siempre dejando por delante el amor que se tenían hasta que, inevitablemente, su historia terminó en diciembre de 1989... pero el amor que se tenían prevaleció por mucho tiempo más.

Nacho Cano se enamoró de Coloma Fernández en 1981. (Foto: EFE)

Las reuniones de Nacho Cano y Coloma Fernández cada 7 de septiembre

Pese a que su historia de amor terminó, la expareja se reunía cada 7 de septiembre en un restaurante llamado La Parra para platicar sobre la vida, cómo les estaba yendo a cada quién y más temas, tratando de no mezclar cuestiones sentimentales.

“Fue así durante muchos años, diría que otros 8 por lo menos. Nos habíamos separado en diciembre y el siguiente 7 septiembre nos fuimos a La Parra, un restaurante que a Nacho le gustaba mucho y celebramos nuestro primer aniversario de separados”, explicó la musa de ‘El 7 de septiembre’.

“Ambos teníamos mucho respeto y mucha cautela, guardamos muchísimo las distancias en aquella comida, recuerdo que intentábamos no revolver el tema”, agregó la mujer.

Coloma Fernández dijo que se reunió cada 7 de septiembre con Nacho Cano por alrededor de 8 años. (Foto: Instagram @colomafa)

¿Cuándo se estrenó ‘El 7 de septiembre’, canción de Mecano?

Tras la ruptura, Nacho Cano se inspiró y puso ‘manos a la obra’ para crear esta canción con Mecano, la banda que formó con su hermano ‘Chema’ y Ana Torroja, quien da voz al tema que escribió.

‘El 7 de septiembre’ es una canción que se estrenó el 27 de mayo de 1991 como un sencillo incluido en su sexto álbum de estudio, llamado Aidalai. Y como era de esperarse, se convirtió en un éxito mundial.

“Me impactó. No me lo podía imaginar. Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así”, dijo Fernández de la primera vez que escuchó el tema.

Mecano lanzó 'El 7 de septiembre' en 1991. (Foto: EFE)

Letra: ¿Qué quiere decir la canción ‘El 7 de septiembre’ de Mecano?

La letra de la canción narra la nostalgia que provoca el terminar con una persona que, si bien ya no está con uno, todavía existe amor, cariño y sobre todo respeto por ella, tal y como les pasó a Nacho y Coloma cada que se reunían.

Además, deja ver que existe muchas formas de amar: puede ser que ya no estés con aquella persona que te hizo feliz en algún punto de tu vida, pero el verla crecer ‘desde el otro lado de la trinchera’ y alegrarte por ella, es suficiente para demostrarle amor y respeto a lo que tuvieron, algo que no pasa en todas las parejas que terminan.

Entre las frases más significativas de esta canción, están:

“Parece mentira que después de tanto tiempo rotos nuestros lazos, sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario”.

“Y aunque la historia se acabó, hay algo vivo en este amor que, aunque empeñados en soplar, hay llamas que ni con el mar”.

“El siete de septiembre es nuestro aniversario, y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios”.

Durante la entrevista con Vanity Fair, Coloma Fernández aseguró que el tema movió muchas emociones en ella, pues se dio cuenta de que el amor que sentía por Nacho era recíproco, pese a que ya no eran pareja.

“Me conmovió muchísimo la frase ‘aunque empeñados en soplar, hay llamas que ni con el mar’, mucho. Cuando escuché la canción, sabiendo ya que nuestra ruptura era definitiva, supe que no me había equivocado. Y además entendí también que a él le había ocurrido lo mismo”, señaló.

Y es así que todos los fans de Mecano, y todos aquellos que sienten amor por una persona con la que ya no están en pareja, aprovechan cada 7 de septiembre para escuchar esta canción, un himno a la paz y respeto por la persona amada.