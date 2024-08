¿Nico Cotton tiene una relación con Cazzu?: ‘La conozco hace mucho tiempo’, repondió

Nico Cotton es un productor musical argentino que, desde el pasado mes de junio, fue vinculado emocionalmente a Cazzu, trapera con quien ha compartido tiempo para la creación de éxitos musicales; al respecto, casi dos meses después se animó a hablar de esta supuesta relación con la ex de Christian Nodal.

Fue en una entrevista para el programa ¡Siéntese Quién Pueda!, de Univision, donde Cotton fue cuestionado sobre las fotografías que publicó en su cuenta de Instagram, en donde se le ve junto a Cazzu en un estudio de grabación; pues, si bien, la cantante y Nico no se veían en una situación amorosa, las imágenes desataron rumores en redes sociales.

¿Quién es el nuevo novio de Cazzu?

En el programa, Nico Cotton se expresó muy bien de Julieta Cazzuchelli y aseguró que “a ella la conozco hace mucho tiempo”; aunque, aprovechó el micrófono para desmentir el supuesto romance entre los dos.

Cazzu y el productor Nico Cotton fueron ligados sentimentalmente en redes sociales. (Foto: Instagram @estoesfa).

“Es puramente trabajo, estamos trabajando, haciendo el próximo álbum (...) A ella la conozco hace mucho tiempo, hicimos su último álbum que se llama ‘Nena trampa’ y ahora bueno, por suerte nos llevamos muy bien, tenemos además de una relación profesional, somos amigos”.

Además de asegurar que no sabe de dónde surgió el rumor del romance con Cazzu “Es loco lo que pasa con los medios que de repente inventan cosas, y bueno, yo que soy más bajo perfil, la verdad que no sabía eso, lo que me cuentas, pero obviamente me causa un poco de gracia”.

Pese a que el productor argentino negó tener un noviazgo con Cazzu, sí compartió con la audiencia del programa en Buenos Aires que el próximo álbum de Cazzu tendrá muchas sorpresas, pues casi nadie conoce de qué va el nuevo material.

“Yo creo que van a tener que esperar a que salga, no puedo spoilear mucho porque realmente estamos muy contentos y estamos cuidando mucho el material, no se lo contamos a nadie, a muy poca gente”, dijo el productor musical.

Cazzu y Nico Cotton enfrentaron rumores de un supuesto romance desde junio pasado. (Foto: X @cazzusources).

¿Quién es Nico Cotton?

Nico Cotton es un productor musical argentino que ha colaborado con Nicki Nicole, María Becerra y Cazzu, entre otros artistas. Además de contar con nominaciones para premios como Latin Grammys y los Premios Gardel.

Los rumores sobre su noviazgo con Cazzu comenzaron en junio pasado, cuando publicó una fotografía con la cantante en un estudio de grabación, a pocas semanas de confirmarse su separación del cantante mexicano, Christian Nodal, quien el mismo junio pasado contrajo matrimonio con Ángela Aguilar.