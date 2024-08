Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, trabajó de plomero y albañil: ‘Nunca le pedí un peso a mi papá'

Emiliano Aguilar es el primogénito de Pepe Aguilar, fruto de su primer matrimonio con Carmen Treviño, pero se mantiene alejado de la familia y de sus hermanos Ángela Aguilar y Leonardo y a diferencia de ellos, quienes se dedican completamente a la música, él tuvo otros oficios como plomero y albañil.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el primer vástago del intérprete de ‘Por una mujer bonita’, finalmente inició su trayectoria artística dentro del rap, alejado del género regional mexicano.

Emiliano Aguilar es el hermano mayor de Ángela (Foto: Instagram @emiliano_aguilar.t)

¿A qué se dedicaba Emiliano Aguilar antes de ser cantante?

Emiliano, primo de Majo Aguilar, nunca tuvo un acercamiento con su papá y menos para solicitarle su apoyo económico, como consecuencia se dedicó a trabajar en distintos empleos.

“Trabajaba de plomero y en construcción allá en Estados Unidos, andaba ahí abajo de las casas, desenterraba pipas, no de las de fumar, y todo ese rollo, es un jalesote hacer toda esa madre”, contó en una entrevista para el pódcast ‘La cara oculta de...’, publicado en el canal de YouTube Gafe, el pasado 8 de agosto.

El hermano de Ángela Aguilar, que estuvo en la cárcel, describió lo difícil del empleo, especialmente porque terminaba cansado tras las largas jornadas.

“Te levantas de mañana y te echas todo el día haciendo una zanja, acá machín y quitas toda la tierra, Hay veces donde te tardas todo el día, es un jalesote, yo me tardaba mucho”, mencionó Emiliano.

El hijo mayor de Pepe Aguilar ahora se dedica a la música. (Foto: Instagram @emiliano.taguilar) (Instagram: @emiliano.taguilar)

El ahora cantante descartó la opción de pedirle dinero a su papá, a pesar de la petición de sus amigos y compañeros, quienes lo trataron de convencer.

“Me decían ‘es muy fácil, no más le hablas a tu jefe y listo’, pero de todo corazón digo que nunca le pedí ni un centavo (...) me la rifé yo solo”, explicó el mayor de los hijos de Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar envió un mensaje a Ángela Aguilar y Christian Nodal

Christian Nodal se convirtió en el tema central de la conversación de la opinión pública luego de confirmarse su unión matrimonial con Ángela Aguilar.

A pesar de no ser invitado a la celebración, Emiliano Aguilar envió un mensaje a ‘Angelita’ donde dijo lo siguiente.

“A mi hermana le deseo lo mejor. No voy a negar que hay personas que me mandan mensajes cuando yo, la neta, no tengo que ver con esto. Pero le deseo lo mejor y que esté bien.”, compartió en una breve entrevista para el programa de televisión El Gordo y la Flaca.

Emiliano mandó mensaje a Ángel Aguilar y Nodal antes de su boda. (Foto: Especial el Financiero)

¿Por qué fue arrestado el hijo mayor de Pepe Aguilar?

El mayor de los hijos de Pepe Aguilar protagonizó una polémica en 2017, cuando fue detenido en Estados Unidos por el delito de tráfico de personas y tras declarse culpable estuvo en libertad condicional casi tres años.

Su arresto estuvo vinculado con el intento de cruzar la frontera entre México y el país vecino con cuatro personas de origen asiático dentro de la cajuela de un auto.

La multa pagada para su libertad fue de 15 mil dólares, pero tuvo que asistir a un centro de rehabilitación por seis meses. El cantante ya cumplió su condena.

Su famoso papá solo habló una vez acerca del tema y lo hizo en una entrevista con Jorge Ramos en 2022, donde señaló lo siguiente.

“Si se encontró inocente, porque lo encontraron inocente por las circunstancias que están dentro del caso y es público (...) Soy un hombre que respeta las leyes y si mis hijos la rompen, pues ellos son mayores de edad (...) No, por el amor de Dios, no. Aquí es una situación en donde cada quien tiene que aprender de las decisiones que toma”, declaró Pepe Aguilar.