Enrique Guzmán salió molesto del hospital previo a la muerte de Silvia Pinal: ‘No coincido con los demás’

Previo a la muerte de Silvia Pinal, los familiares de la conductora de Mujer, casos de la vida real se reunieron en el hospital donde la primera actriz estaba internada y, además de sus hijos, acudió el cantante Enrique Guzmán.

La visita del intérprete de Tu cabeza en mi hombro al hospital ocurrió solo unas horas antes de que se confirmara el fallecimiento de la protagonista de Viridiana, película de Luis Buñuel.

Entre las últimas visitas que Silvia Pinal recibió durante su hospitalización, estuvo la de Enrique Guzmán. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

“Estuve con ella, recibe cuidados paliativos, desgraciadamente es todo lo que se puede hacer”, compartió en un encuentro con los medios tras su visita, poco después de que se reportara que Silvia Pinal sufrió un colapso pulmonar.

¿Por qué Enrique Guzmán salió molesto del hospital?

Previo a este encuentro con los medios, el también padre de Alejandra Guzmán fue entrevistado por el programa de televisión Ventaneando, donde comentó que se sentía molesto tras su visita al hospital.

“(Ella está) con muchas molestias, pero ama tanto la vida como para perderla antes de tiempo”, dijo sobre cómo se encontraba Silvia Pinal antes de morir y agregó: “Sí (estoy conmovido) y enojado además”.

El cantante de rock and roll dejó claro que no estaba de acuerdo con las decisiones que la familia de Silvia Pinal estaba tomando: “Hay cosas en las que no coincido con los demás y entonces me retiro; no me gusta”, dijo en la entrevista.

La 'Última Diva', Silvia Pinal falleció a los 94 años debido a un colapso pulmonar. (Foto: El Financiero)

A pesar de esta situación, el también padre de Luis Enrique Guzmán comentó que toda la familia estaba unida en este difícil momento: “Están todos bien al lado de su mamá”, sin dar más detalles.

En otro encuentro con los medios, Enrique Guzmán también aseguró que Silvia Pinal continuaba aferrándose a la vida.

“A ella le gusta tanto la vida que no se quiere ir. Estamos todos junto a ella, sobreviviendo, rodeada de mucho cariño, con muchas ganas de vivir; le veo unas enormes ganas de no perder la vida”, dijo para Foro TV.

Silvia Pinal, actriz del Cine de oro, murió. (Foto: Especial El Financiero)

Enrique Guzmán estuvo acompañando a Silvia Pinal durante sus últimos momentos, luego de la complicada relación que llegaron a tener en el pasado, ya que estuvieron casados durante cerca de 10 años.

Durante su matrimonio, tuvieron dos hijos: Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. Sin embargo, una década después, se divorciaron. En su autobiografía Esta soy yo: Silvia Pinal, la actriz compartió que la relación llegó a su fin luego de ser víctima de violencia física e infidelidades.

¿Qué le pasó a Silvia Pinal? Este fue el motivo de su última hospitalización

Silvia Pinal fue internada en el hospital a causa de una infección en las vías urinarias el pasado 21 de noviembre. Aunque Sylvia Pasquel había estado compartiendo actualizaciones e indicó que su mamá estaba bien, la también madre de Viridiana Alatriste sufrió complicaciones de salud.

Días después, se dio a conocer que contrajo una nueva bacteria, lo que prolongó su estancia en el hospital bajo tratamiento: “El antibiótico es de amplio espectro para que ataque todas las infecciones, la del pulmón y las vías urinarias”, compartió Sylvia Pasquel.

Luis Enrique Guzmán informó que Silvia Pinal tuvo un colapso pulmonar poco antes del fallecimiento de la actriz. (Foto: Especial El Financiero)

No obstante, durante la mañana del 28 de noviembre, Luis Enrique Guzmán informó que Silvia Pinal presentó un colapso pulmonar, complicando aún más su estado de salud.

“Mi mamá está delicada y sí se le colapsó un pulmón, pero ahora está muy tranquila con sedación. Estamos esperando a ver qué pasa”, comentó para Ventaneando. Horas después, se confirmó el fallecimiento de la actriz.

Hasta ahora, la familia no ha compartido oficialmente cuáles fueron las causas de muerte de Silvia Pinal.