¿Qué enfermedades ha tenido Silvia Pinal? Estos son los problemas de salud de la actriz

Silvia Pinal, actriz conocida como “última diva del cine mexicano”, continúa enfrentándose a problemas de salud, debido a que la protagonista de Viridiana sigue internada en el hospital tras padecer una infección en las vías urinarias.

Sylvia Pasquel, la actriz y madre de Stephanie Salas, había asegurado que la conductora de Mujer, casos de la vida real, saldría del hospital este miércoles, 27 de noviembre, luego de una recuperación favorable; sin embargo, no ha sido así.

Los seres queridos de Silvia Pinal no han brindado actualizaciones sobre el estado de salud de la actriz, quien se reportó estable en días pasados. (Foto: Cuartoscuro/ Especial El Financiero)

Hasta este momento, no se ha informado cuál es el estado de salud actual de Silvia Pinal. Se reportó que la familia de la famosa se había reunido en el hospital para acompañarla, pero se han mantenido herméticos con la información.

¿Cuáles son las enfermedades que ha padecido Silvia Pinal?

A pesar de que la reciente hospitalización de Silvia Pinal ha generado preocupación, no es la primera ocasión en la que la actriz de la cinta mexicana El inocente ha presentado complicaciones de salud, pues estas comenzaron en 2021.

Silvia Pinal se contagió de COVID-19

El 23 de diciembre de 2021, Silvia Pinal fue internada en el hospital por un contagio de COVID-19. En aquella ocasión, las hijas de la famosa, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, se encargaron de informar que la actriz estaba atravesando la enfermedad.

En una entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría, la intérprete de “Yo te esperaba” explicó que la actriz había presentado presión arterial baja y una disminución en la frecuencia cardíaca, por lo que la llevaron al hospital.

“En la noche, cuando llegamos, estaba mi mamá en terapia intensiva y luego la pasaron a una habitación. Estaba, como siempre, muy bonita y fue ahí que nos dijeron que la prueba de COVID-19 había resultado positiva”, compartió Sylvia Pasquel en una conversación con Hoy.

Silvia Pinal ha presentado problemas de salud a lo largo de los últimos años, ya que se ha enfermado de COVID-19, tos, influenza y padeció de escaras. (Foto: Especial El Financiero/ Cuartoscuro)

Silvia Pinal logró recuperarse favorablemente de esta enfermedad, causada por el coronavirus tipo 2, el cual provoca un síndrome respiratorio agudo severo con síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza, cuerpo, articulaciones y garganta, así como dificultad para respirar, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

La famosa contaba con todas sus vacunas y estaba siendo monitoreada por los médicos, por lo que el 29 de diciembre fue dada de alta.

Silvia Pinal presentó presión baja y canceló presentación en el teatro

Cinco meses después de haber presentado este problema de salud, Silvia Pinal volvió a los escenarios con la obra de teatro Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!, en donde actuó en silla de ruedas.

A pesar de ello, la actriz tuvo una complicación de salud que le impidió presentarse en la segunda fecha de la puesta en escena, debido a que presentó presión arterial baja, por lo que los médicos tomaron la decisión de que no actuara.

Los National Institutes of Health explican que la presión arterial baja se produce cuando la sangre circula a una presión menor, lo que provoca que los órganos vitales del cuerpo no reciban suficiente oxígeno y nutrientes. Esto genera síntomas como confusión, mareos, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas y debilidad.

Luego de que Silvia Pinal regreso a los escenarios, tuvo que ausentarse a causa de la presión arterial baja. (Foto: Especial El Financiero)

“Desgraciadamente tenemos un problema atrás. La señora Silvia Pinal no se puede presentar hoy porque, debido a toda la emoción que tiene, le ha venido un bajón de presión (...) La función la va a dar la compañera Norma Lazareno”, dijo en su momento el actor Carlos Ignacio.

Silvia Pinal ya había tenido una infección en las vías urinarias

Ese mismo año, el doctor Eduardo de Jesús Haro compartió en entrevista con el programa de televisión Ventaneando que Silvia Pinal padecía de una infección en las vías urinarias.

Este problema de salud se presenta cuando una bacteria ingresa en las vías urinarias a través de la uretra y comienza a propagarse en la vejiga, lo que genera una infección con síntomas como orina escasa, de aspecto turbio y con olor fuerte, así como dolor en la zona pélvica, de acuerdo con Mayo Clinic.

Silvia Pinal había presentado una infección en las vías urinarias anteriormente, sin embargo, en esa ocasión se recuperó. (Foto: Cuartoscuro)

“Tuvo un desequilibrio hidroelectrolítico, pero va de salida. Es por una infección en vías urinarias, pero va bastante mejor”, explicó en su momento el experto, quien aseguró que Silvia Pinal se encontraba bien y “con mucha lucidez”.

Silvia Pinal tuvo un cuadro de tos

El 2022 no fue el mejor año para la actriz, debido a que en septiembre se comenzó a correr el rumor de que presuntamente Silvia Pinal tenía neumonía, lo que preocupó; sin embargo, poco después Sylvia Pasquel desmintió esta información.

En una entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría, la hermana de Alejandra Guzmán explicó que en aquel entonces Apolo, el hijo de Mayela Laguna, se había contagiado de tos en la escuela y esta enfermedad llegó a toda la familia.

Silvia Aunque se corrió el rumor de que Silvia Pinal tenía neumonía, únicamente se enfermó de una tos, de la cual se recuperó más tarde. (Foto: Cuartoscuro)

Por este motivo, tomaron la decisión de que Silvia Pinal no se reuniera con sus amigos, ya que de lo contrario había posibilidades de que la actriz presentara complicaciones de salud.

“Efigenia le comentó al dueño de la casa que en esta ocasión no podía ir porque tenía mucha tos y que las indicaciones del doctor eran que se quedara en su casa, que no saliera, porque no quería que esto fuera a complicarse y se convirtiera en una neumonía”, compartió Sylvia Pasquel, quien dijo que fue por este motivo que comenzó el rumor.

Silvia Pinal se enfermó de influenza nuevamente en Navidad

En diciembre de 2022, se comenzó a correr el rumor de que Silvia Pinal estaba gravemente enferma de COVID-19, por lo que la cantante Alejandra Guzmán fue cuestionada sobre el estado de salud de su mamá.

En ese momento, la intérprete de “Yo te esperaba” compartió que Silvia Pinal únicamente tenía influenza, la cual es una enfermedad respiratoria contagiosa con síntomas como tos, fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal y fatiga. Si esta enfermedad se agrava, puede ocasionar la muerte, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

En diciembre de 2022, Silvia Pinal se contagió de influenza. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

A pesar de ello, en esta ocasión, Silvia Pinal se logró recuperar y no fue un caso grave: “No (tiene COVID), tiene influenza, ya constatamos que tiene influenza, pero está bien. Ahorita la vengo a ver, ha estado en camita, pero ya pasamos dos Navidades así”, dijo para Hoy Día la cantante.

Silvia Pinal fue hospitalizada en diciembre por influenza

Silvia Pinal tuvo influenza durante diciembre de 2023; sin embargo, su estado de salud se complicó debido a que presentó una infección bacteriana que derivó en una neumonía, de acuerdo con el reporte médico que se brindó a los medios de comunicación.

Es por este motivo que Silvia Pinal tuvo que ser llevada al hospital para que se le brindara el tratamiento médico adecuado, pues la neumonía provoca una inflamación en los sacos aéreos de los pulmones, de acuerdo con Mayo Clinic.

La influenza que Silvia Pinal presentó durante 2023 se complicó, ya que también desarrolló neumonía, por lo que fue hospitalizada. (Foto: Cuartoscuro)

Estos se pueden llenar de líquido o pus, lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar, explica el portal especializado en salud, por lo que un tratamiento adecuado es vital.

A pesar de que en ese momento la salud de Silvia Pinal generó preocupación, Alejandra Guzmán indicó que todo estaba en orden: “Poco a poco hemos estado aquí viendo cómo ha avanzado para bien su salud, ella es muy fuerte, su corazón es muy fuerte, es muy sana", comentó a los medios de comunicación.

Silvia Pinal regresa al hospital tras presentar escaras

En febrero de este 2024, Silvia Pinal fue llevada al hospital con el objetivo de realizarle algunos estudios, y fue en ese momento que se dieron cuenta de que la famosa tenía una lesión en la espalda llamada escara.

Las escaras son lesiones de la piel y del tejido, las cuales se producen a causa de la presión contra la piel y que limita el flujo sanguíneo, de acuerdo con Mayo Clinic, que agrega que estas pueden infectarse si no se tratan a tiempo.

Silvia Pinal fue internada en el hospital a inicios de este año, debido a que tenía una llaga en la espalda. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

La llaga que Silvia Pinal tenía en su espalda era de cerca de 4 centímetros y no sanaba, por lo que tomaron la decisión de llevar a la primera actriz al hospital.

“(Silvia Pinal) está muy bien, se le van a hacer unos lavados en la herida de la llaga, por eso está aquí, y una serie de estudios”, explicó el productor Iván Cochegrus en un encuentro con los medios de comunicación.

Hospitalizan a Silvia Pinal por una infección en las vías urinarias

El pasado 21 de noviembre de 2024, Silvia Pinal fue internada a causa de una infección en las vías urinarias. Tras ello, la famosa se infectó con una nueva bacteria, por lo que tuvo que permanecer más días hospitalizada.

“El antibiótico es de amplio espectro para que ataque todas las infecciones, la del pulmón y las vías urinarias. Entonces, con esa nueva bacteria, lo que se decidió es que mejor nos vamos a quedar un día más”, dijo Sylvia Pasquel el 23 de noviembre.

A pesar de que aseguró que Silvia Pinal se encontraba bien y que sería dada de alta este 27 de noviembre, esto no sucedió, ya que la famosa continúa internada en el hospital.

Silvia Pinal ya había estado hospitalizada en febrero de este año, luego de presentar problemas de salud, ¿qué le pasó en esta ocasión? (Foto: Cuartoscuro)

Por ahora no se han brindado demasiados detalles de la salud de la actriz; sin embargo, Alejandro Cacho, el productor del programa de televisión Hoy Día, se puso en contacto con Luis Enrique Guzmán, quien le indicó que Silvia Pinal “no ha fallecido, pero se encuentra en el proceso de partir”, compartió el medio.

Además, la familia de Silvia Pinal se ha reunido en el hospital donde se encuentra hospitalizada, pero no se han compartido actualizaciones sobre este caso.