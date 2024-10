Luis Enrique Guzmán gana juicio de paternidad; le quitará el apellido a Apolo, hijo de Mayela Laguna

A un año de que Luis Enrique Guzmán dio a conocer que Apolo no era su hijo biológico y luego de iniciar un proceso legal en contra de Mayela Laguna, finalmente un juez confirmó que el hijo de Silvia Pinal no es el padre del menor.

Mayela Laguna brindó una breve entrevista luego de conocer la sentencia que ganó Luis Enrique Guzmán. (Foto: Instagram @mayela_laguna @luisenriquegp)

Con esta sentencia, el músico y hermano de Alejandra Guzmán ya no tendrá ninguna obligación legal hacia el pequeño de cinco años e incluso Luis Enrique Guzmán le quitará el apellido al hijo de Mayela, cuando la determinación legal sea definitiva.

¿Cómo reaccionó Luis Enrique Guzmán tras ganar el juicio?

En un encuentro con los medios de comunicación, Luis Enrique Guzmán y su abogada Rebeca Ortíz, explicaron que durante la audiencia se presentaron las pruebas que demostraron que no existe ningún vínculo biológico entre el menor y el hermano de Sylvia Pasquel.

“No existió ningún tipo de irregularidad y eso está en una sentencia”, comentó la abogada, ya que la semana pasada De Primera Mano, el programa de Gustavo Adolfo Infante, dio a conocer que la prueba de ADN supuestamente tenía inconsistencias, lo que no fue cierto.

El también cantante dijo estar conforme con la determinación del juez, ya que Rebeca Ortíz explicó que al ser reconocida la nulidad de paternidad, Luis Enrique Guzmán ya no tiene ninguna obligación legal ni económica hacia Apolo.

Desde 2023 los abogados de Luis Enrique Guzmán iniciaron una acción legal para revocar las obligaciones legales hacia Apolo, pues no es su hijo. (Foto: @luisenriquegp/ @mayela_laguna

Este es el resultado que el hijo de Enrique Guzmán estaba buscando desde el 2023, cuando dio a conocer que una prueba genética arrojó que no había compatibilidad genética con él y con el menor.

Ante esto, el cantante alegó que no tenía ninguna obligación con Apolo; por lo que Mayela Laguna demandó a Luis Enrique Guzmán por la manutención del pequeño el año pasado.

Todo este proceso legal fue descrito por el cantante como “una pesadilla”: “Viví un año y medio de pesadilla. Bajo un engaño asqueroso y, finalmente, ahorita, estoy libre de eso. No nada más yo, toda mi familia”.

¿Cuándo le quitarán el apellido a Apolo, el hijo de Mayela Laguna?

Rebeca Ortíz, la abogada de Luis Enrique Guzmán, también comentó que, a pesar de que la sentencia ya se dictó habrá que esperar hasta que esta sea definitiva, ya que Mayela Laguna tiene el derecho de apelar la determinación.

También confirmó que Apolo no conservará el apellido Guzmán: “se van a quitar los apellidos una vez que se quede la sentencia firme y definitiva, porque ellos están en su derecho de poder apelar”, comentó la abogada.

Luis Enrique Guzmán con Apolo cuando era un bebé. (Foto: Instagram @luisenriquegp)

“Una vez que quede firme la sentencia se va a girar un oficio (...) vamos a esperar unos 15 días hábiles”, dijo, a pesar de ello, tanto su defensa como el cantante dijeron estar muy tranquilos con la sentencia.

“Vamos a esperar a que quede firme la sentencia (...) Lo importante es que hoy ganó la justicia”, comentó Luis Enrique Guzmán, quien dijo que por el momento mantendrá su distancia con Apolo.

“No puedo hablar mucho de eso (su acercamiento con el menor), solo el futuro podrá decir. Yo estoy muy contento con la decisión del juez, creo que habló con claridad y las pruebas fueron muy contundentes. Por el momento quiero poner un poco de distancia”, indicó.

¿Qué dijo Mayela Laguna sobre la sentencia que recibió Luis Enrique Guzmán?

Tras la sentencia de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna también dio breves declaraciones a los medios de comunicación e indicó que todo el problema legal con su expareja había llegado a su fin.

“Ya se terminó. Sí, se quita el apellido. Mi hijo ya no es figura pública. Entonces pido discreción”, dijo Mayela e indicó que desde su perspectiva, el juez no tomó en cuenta todos los aspectos y creyó en “cosas que no eran verdad”.