¿Luis Enrique Guzmán le quitará su apellido a Apolo? Esto respondió el hijo de Silvia Pinal

Desde 2023 los abogados de Luis Enrique Guzmán iniciaron una acción legal para revocar las obligaciones legales hacia Apolo, pues no es su hijo. (Foto: @luisenriquegp/ @mayela_laguna

Luis Enrique Guzmán, el hijo de Silvia Pinal, finalmente confirmó que no es el padre biológico de Apolo, el menor de cinco años que educó junto a Mayela Laguna, su expareja, luego de que los resultados de la prueba de ADN le dieron la razón.

Hace un año, el integrante de la dinastía Pinal aseguró que había hecho una prueba genética a Apolo con la cual comprobó que el pequeño no era su hijo, por lo que comenzó un proceso para revocar las obligaciones legales que tenía con el menor.

Mayela Laguna dio a conocer los resultados de las pruebas de ADN a través de sus redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

Tras meses de una batalla legal, Mayela Laguna reveló que los resultados de las pruebas de ADN fueron negativos, con lo que se confirma que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán.

Mayela también pidió manejar esta situación con “sentido humano”, debido a que está involucrado un menor de 5 años: “Tenemos el derecho procesal de (...) seguir trabajando para poder garantizar los derechos humanos del menor y que no se afecte, en ningún momento, su desarrollo emocional y psicológico”, agregó.

¿Qué dijo Luis Enrique Guzmán sobre los resultados de la prueba de ADN?

Luego de que Mayela publicó el resultado de las pruebas, Luis Enrique Guzmán conversó brevemente con los medios de comunicación y dejó ver que no está sorprendido, pero sí se encuentra triste.

“Yo ya lo sabía, pero la verdad no es algo agradable. Lo que me da tranquilidad es que el niño está bien, está con la familia y está bien cuidado y querido”, comentó el hijo de Silvia Pinal.

Luis Enrique Guzmán compartió que él ama a Apolo, lo que hace más complicado este proceso: “Creció conmigo tres años y medio, y es completamente adorado por mi familia”, señaló.

¿Apolo conservará el apellido ‘Guzmán’ al no ser hijo de Luis Enrique?

El famoso indicó que le parece lamentable que el niño quede en el centro de una situación como esta, ya que además habrá una segunda audiencia para desahogar las pruebas que demuestran que Luis Enrique no es el padre biológico de Apolo.

“La demanda es ‘desconocimiento de la paternidad’, al juez lo único que le importa es si soy el papá o no”, explicó Luis Enrique Guzmán sobre el proceso legal y finalmente compartió que serán las autoridades quienes determinen si Apolo conservará el apellido.

Luis Enrique Guzmán con Apolo cuando era un bebé. (Foto: Instagram @luisenriquegp)

“Al dictar el juez, creo que se le quita el apellido y yo quedo deslindado de responsabilidades como padre biológico, que no soy”, compartió el hermano de Sylvia Pasquel, quien en 2023 fue demandado por Mayela Laguna a causa de la manutención de Apolo.

A pesar de que se demostró a través de las pruebas genéticas que el menor no es hijo de Luis Enrique, Mayela Laguna indicó en el comunicado que: “Los resultados atienden a una cuestión científica, más no jurídica”, por lo que seguirán el proceso legal.

¿Silvia Pinal sabe que Apolo no es su nieto? Esto sabemos

Luis Enrique Guzmán indicó que aún no le ha comentado nada a la primera actriz, debido a que no quiso molestarla con la situación; lo que también confirmó Efigenia Ramos, la asistente personal de Silvia Pinal: “a ella no se le ha dicho nada”, comentó en un encuentro con los medios de comunicación.

Alejandra Guzmán también habló sobre la polémica y dijo: “Mi mami no tendría por qué saber”, agregó que Apolo siempre va a ser bien recibido en la familia Pinal y compartió que toda esta situación fue “un engaño muy doloroso”.

Mayela Laguna hizo público el resultado de la prueba de ADN que Luis Enrique Guzmán se hizo con el pequeño Apolo. (Fotoarte: El Financiero) (Cuartoscuro / Instagram @mayela_laguna)

La cantante indicó que ya sabían qué resultados tendrían con las pruebas de ADN, por lo que la familia tiene paz tras un año de la pelea legal; sin embargo, aseguró que “no es muy agradable hablar de este tema”.