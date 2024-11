Silvia Pinal sale del hospital: ‘Ni nos importa el testamento’

Sylvia Pasquel, hija de la actriz Silvia Pinal , informó en una entrevista que su madre saldrá del hospital el miércoles 27 de noviembre. Pinal fue internada debido a una infección en las vías urinarias y la verificación de una presunta bacteria que requería tratamientos y cuidados especiales.

En cuanto a los rumores que han circulado en los medios, Sylvia Pasquel pidió que solo se crea la información oficial proporcionada por la familia sobre el testamento de la actriz mexicana.

“Les pido que nos crean a nosotros como familia. El testamento se abrirá cuando corresponda. Nadie sabe nada al respecto, ni nos importa ni nos preocupa el testamento en este momento”, agregó Pasquel.

¿Cuál es el estado de salud actual de Silvia Pinal?

Silvia Pinal fue ingresada por una infección en las vías urinarias, que se complicó con la presencia de una bacteria. Según información de la h ija de Silvia Pinaly Rafa Banquell , la actriz recibirá cuidados específicos, que incluyen la atención de una persona encargada de sus heridas, un médico para supervisar posibles problemas con las flemas y un equipo de enfermeros disponibles las 24 horas del día.

La actriz de Mujer, caso de la vida real sufrió complicaciones por llagas debido a la falta de movilidad, lo que requiere una limpieza constante de la herida. Pasquel comentó que el doctor solicitó la realización de un cultivo para detectar posibles bacterias, pero aclaró que el resultado fue negativo.

“El doctor me dijo que iban a hacer un cultivo para verificar la presencia de una posible bacteria. No es algo que cambie de un día para otro; hicieron el cultivo y no encontraron ninguna bacteria”, explicó Silvia en un breve encuentro con los medios.

Frida Sofía y Silvia Pinal: Sylvia Pasquel aclara rumores sobre una posible visita

Sylvia Pasquel desmintió los rumores sobre una supuesta visita de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán , al hospital donde se encuentra Silvia Pinal.

Al ser cuestionada sobre si le gustaría que Frida Sofía se acercara a su abuela, Pasquel respondió que es una decisión personal, aunque expresó su deseo de que su familia esté en armonía.

“No depende de mí, depende de la personalidad, de las vivencias, del corazón de cada persona. Yo estoy aquí, en mi trinchera, con mi familia, con mi mami, con mis hijas y con mis nietas. No tengo por qué opinar ni reclamar, y si el día de mañana alguien se arrepiente de no haber estado, pues será su propio arrepentimiento”, señaló Sylvia Pasquel.