Alejandra Guzmán reacciona a paternidad de Apolo: ‘Un engaño muy doloroso, se orquestó’

Alejandra Guzmán, como integrante de la dinastía Guzmán, se vio inmersa en la polémica desatada tras darse a conocer que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán, hermano de la cantante, pero, a pesar de que no es su sobrino, la famosa expresó su cariño por el menor de edad.

La intérprete de ‘Eternamente bella’ compartió su idea y su sentir acerca del comunicado publicado por Mayela Laguna (en sus redes sociales) el pasado 18 de septiembre, donde mencionó que el resultado de la prueba de paternidad dio negativo.

Luis Enrique Guzmán con Apolo cuando era un bebé. (Foto: Instagram @luisenriquegp)

¿Qué dijo Alejandra Guzmán de Apolo y Luis Enrique Guzmán?

La mamá de Frida Sofía declaró algunas palabras acerca de Apolo, quien era heredero de su fortuna, y la confirmación de que no es integrante biológico de su familia.

“Por favor, es el colmo, ya lo sabíamos nosotros, no es muy agradable hablar del tema para mí, pero sí fue un engaño muy doloroso (...) mira, te libera la verdad, cuando sabes lo que está pasando, no debo dar explicaciones a nadie cuando sé de dónde viene y cómo se hizo, se orquestó y pensó, llevaba mucho tiempo (...) digan lo que quieran”, declaró la hija de Silvia Pinal en una entrevista con diferentes medios de comunicación y publicado en el canal de Ernesto Buitrón el pasado 18 de septiembre.

“La personita que es Apolo siempre será bienvenida, él es un angelito, pero siempre le vamos a decir la verdad y estaremos aquí para él, pero no para ser utilizados, para Mayela Laguna no tengo ningún comentario, yo no me casé ni me uní con ella, siempre fui buena onda”, agregó Alejandra Guzmán.

En redes sociales, Alejandra Guzmán mostraba gran cariño por su 'sobrino' Apolo. (Foto: Instagram / @laguzmanmx)

Anteriormente, la cantante mexicana reveló su decisión sobre desheredar a Apolo y realizar un nuevo testamento.

“Yo creo que está de más, realmente Apolo no es y ya, no pasa nada, ya pasaron los años. No entiendo por qué pasan estas cosas (...) y nada, al final hay que sobrevivir, siempre salir adelante y lástima porque yo lo adoro (...) no, desgraciadamente no (no es su heredero)”, declaró Alejandra Guzmán para De primera mano el pasado mayo.

Frida Sofía visitó la CDMX: ¿Qué dijo Alejandra Guzmán?

La intérprete de ‘Llama, por favor’ está distanciada de su hija Frida Sofía, quien vive en Estados Unidos, pero recientemente visitó la Ciudad de México e incluso estuvo en una de las galas de La Casa de los Famosos México, pero no visitó a su mamá.

Al respecto, ‘La Guzmán’ solo compartió unas breves palabras: “Mi vida, son tres años de esperar y no se concretó nunca nada, tampoco es fácil sostener mentiras ni el tema”, informó la cantautora.

Frida Sofía es hija de Alejandra Guzmán. (Foto: Instagram @ifridag)

¿Silvia pinal sabe del caso de Apolo?

En la misma entrevista, la hermana de Luis Enrique Guzmán dijo que nadie le contó a Silvia Pinal sobre Apolo, pero seguramente ella se da una idea.

“Mi mamá no tendría motivos para saber, pero si se entera de todo, tampoco es tonta”, explicó Alejandra Guzmán.