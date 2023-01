‘Abogados del narco’: Ellos defienden a la dinastía Guzmán

José Refugio Rodríguez, abogado que dijo representar a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue responsable de que una carta llegara al gobierno mexicano, pidiendo el regreso del narcotraficante a suelo nacional.

El abogado argumentó que Guzmán Loera sufre maltrato psicológico en ADX Florence, prisión en la que cumple una cadena perpetua más 30 años, a lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respondió que no cerrarán las puertas de inmediato, ya que se trata de un asunto de derechos humanos.

“Cuando se trata de derechos humanos, hay vías e instancias internacionales. Entonces no es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida”, dijo el manadatario este miércoles 18 de enero en su conferencia matutina.

No es la primera ocasión que los abogados del ‘Chapo’ dan a conocer su situación. En los últimos 6 años, desde que está en prisión estadounidenses, los abogados han hablado sobre su vida y funciones en el Cártel de Sinaloa.

Refugio Rodríguez declaró a Radio Fórmula que ‘El Chapo’ sufre de discriminación en la cárcel en la que se encuentra recluido en Colorado pues tiene prohibido hablar en español y comunicarse con otros reos, además de que tiene menos llamadas permitidas a familiares.

“No le pega el sol, la comida es de pésima calidad no hay salud; estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlas, se las sacaron para que no estuviera molestando”, dijo.

Además del ‘Chapo’, los abogados de su esposa, Emma Coronel, declararon mientras ella llevaba un proceso. Ahora, con la detención de Ovidio Guzmán, ocurrida el jueves 5 de enero, es probable que sus abogados sean portavoces de su actualidad mientras lleve un proceso en el que se espera que sea extraditado.

¿Quiénes han sido abogados del ‘Chapo’, Ovidio Guzmán y Emma Coronel?

Repasamos a algunos de los abogados que han representado a la familia del ‘Chapo’ Guzmán, así como sus declaraciones:

Jeffrey Litchman

Este litigante es uno de los abogados de defensa criminal más famosos de Estados Unidos al menos desde 2005. En su carrera representó al ‘Chapo’ Guzmán y también a Emma Coronel.

Durante el juicio de Guzmán Loera en Estados Unidos, llegó a declarar que los expresidentes de México, Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), recibieron sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa durante sus gobiernos, esto con la finalidad de que operaran sin ser perseguidos.

Además desestimó las funciones del ‘Chapo’ Guzmán en el Cártel de Sinaloa, argumentando que en la organización era alguien sin importancia, y que su popularidad se exageró, cuando el verdadero líder era Ismael ‘El Mayo’ Zambada, narcotraficante que nunca pudo ser detenido.

El audaz abogado ofreció a lo largo de aquel juicio argumentos para justificar al ‘Chapo Guzmán’, como que desde niño se dedico al entorno de las drogas como su única opción de supervivencia, y que si escapó de la cárcel era para que no lo asesinaran sus rivales.

En cuanto al caso de Emma Coronel, Litchman la defendió, y tras recibir su condena de tres años de prisión, el 30 de noviembre de 2021, el abogado celebró que la corte estadounidense resolviera una pena más larga, ya que ella “simplemente era la esposa” del ‘Chapo’ Guzmán.

Juan Clemente Morales, Alberto Díaz Mendieta y Julio Seguro García

Los tres abogados respondieron por Ovidio Guzmán en su audiencia como sus representantes, quienes argumentaron que el estado de salud mental del ‘Ratón’ no era del todo buena.

Los litigantes respondieron que Ovidio Guzmán sufre ansiedad y depresión, además de que debe llevar una dieta.

Además acusaron el 9 de enero que a cuatro días de la detención del capo, la Fiscalía General de la República (FGR) aún no emitía ninguna acusación.

José Refugio Rodríguez

El abogado fue quien hizo llegar el mensaje del ‘Chapo’ en el que pedía el traslado a México, luego de acusar las malas condiciones en las que supuestamente tienen a Guzmán Loera.

Mariel Colón Miró

Así como Litchman, la abogada representó al ‘Chapo’ Guzmán y a Emma Coronel en sus respectivos juicios. La abogada, quien dijo en diferentes ocasiones tener una buena relación con la familia del capo, también formó parte del equipo de abogados que defendió a Jeffrey Epstein.

Con información de BBC y CNN.