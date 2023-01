‘Esperanza’ para ‘El Chapo’: AMLO no descarta atender solicitud de regreso a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó la posibilidad de atender la solicitud de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán para regresar a México, esto por la “tortura psicológica” de la que es víctima en la cárcel de ADX Florence en Estados Unidos.

“Cuando se trata de derechos humanos, hay vías e instancias internacionales. Entonces no es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida”, dijo en su conferencia de este miércoles.

José Refugio Rodríguez, abogado de Guzmán Loera, afirmó que su cliente sufre de discriminación en la cárcel en la que se encuentra recluido en Colorado pues tiene prohibido hablar en español y comunicarse con otros reos, además de que tiene menos llamadas permitidas a familiares.

“No le pega el sol, la comida es de pésima calidad no hay salud; estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlas, se las sacaron para que no estuviera molestando”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

‘El Chapo’ considera que su proceso de extradición a Estados Unidos, realizado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, tuvo diversas violaciones al debido proceso, por lo que pidió la ayuda del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para regresar a México.

El litigante envió esta solicitud en un correo electrónico dirigido a Esteban Moctezuma, embajador de México en EU. La oficina confirmó que turnó la solicitud a la Cancillería.

“Pero hay que ver si procede o no, si tenemos, como menciona Marcelo (Ebrard), posibilidad, facultad de hacerlo”, agregó López Obrador.

¿Y qué dijo Ebrard?

En opinión del canciller, la solicitud del narcotraficante tiene pocas posibilidades de prosperar.

El secretario de Relaciones Exteriores subrayó que Guzmán Loera está cumpliendo una sentencia dictada por la justicia de EU (cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión).

“No le veo posibilidades, francamente, pero voy a revisarlo”, dijo Ebrard en declaraciones a medios.