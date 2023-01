‘El Chapo’ Guzmán pide regresar a México: Cancillería ya tiene carta de solicitud de ayuda

La Secretaría de Relaciones Exteriores ya tiene la carta mediante la que José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, pidió la intervención del Gobierno de México para que el narcotraficante regrese al país.

El correo electrónico fue recibido el pasado 10 de enero y fue turnado a la Cancillería “por ser un tema de su competencia”, informó la Embajada de México en Estados Unidos a través de Twitter.

“No se recibió carta alguna del Sr. Loera”, subrayó .

Más temprano, Rodríguez acusó que su cliente es sometido a “tortura psicológica” en ADX Florence, la cárcel de máxima seguridad en la que está recluido el exlíder del Cártel de Sinaloa.

“No le pega el sol, la comida es de pésima calidad no hay salud; estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlas, se las sacaron para que no estuviera molestando”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

El abogado mencionó haber escrito un correo electrónico a Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, aunque afirmó que nunca recibió acuse de recibido.

‘El Chapo’ quiere regresar a casa

Rodríguez comentó que ‘El Chapo’ se siente “abandonado” por el Gobierno pues, explicó, existe un tratado entre México y EU, por el que las autoridades mexicanas deben revisar cada seis meses el estado de Guzmán Loera, acción que no ha ocurrido.

‘El Chapo’ señaló que el Gobierno de Peña Nieto cometió violaciones al debido proceso durante su extradición a Estados Unidos, por lo que pidió al Gobierno de López Obrador reparar esos daños y buscar “los canales” que permitan su regreso a México para cumplir su condena.

El presidente López Obrador fue cuestionado al respecto al final de su conferencia matutina de este martes.

“No lo he visto (el tema), pero vamos a verlo”, fue su respuesta.

‘El Chapo’ Guzmán cumple una condena de cadena perpetua (con 30 años de prisión adicionales) tras ser hallado culpable de diez cargos relacionados con el narcotráfico, el principal de ellos de mantener una empresa criminal continua.