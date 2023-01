A 6 años de la extradición de ‘El Chapo’: Así llegó a la cárcel de más alta seguridad del mundo

El 19 de enero de 2017, Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’ Guzmán, fue extraditado, de manera sorpresiva, a Estados Unidos. Autoridades mexicanas aprovecharon dos decisiones judiciales para concretar su entrega.

Desde aquel día, hace seis años, José Refugio Rodríguez, abogado del ‘Chapo’ Guzmán, acusó que la entrega de su cliente a las autoridades del vecino país del norte derivó de una acción violatoria de los derechos humanos de su cliente.

La extradición ocurrió horas después que la Suprema Corte decidió no atraer el caso del ‘Chapo’ Guzmán y a minutos de que un Tribunal Colegiado le negó al capo dos amparos contra su extradición.

El abogado Rodríguez dijo que el hecho de que la Suprema Corte se negara a conocer del caso del narcotraficante significó una violación al derecho a una tutela judicial efectiva de su cliente.

“Mi conciencia está tranquila, me siento orgulloso de mi trabajo, pero me duele la forma en que se nos pisoteó”, dijo en una carta que difundió horas después del traslado del ‘Chapo’ Guzmán a Nueva York.

El día de la extradición, el abogado Rodríguez estaba en el Centro Federal de Readaptación Social 9, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde estaba recluido su cliente, a quien iba a visitar para notificarle la decisión de la Suprema Corte de no atraer su caso; de la decisión del Tribunal, el litigante no sabía.

“Me dejaron entrar, pero me tuvieron esperando dos horas, a las dos y media de la tarde (cuatro y media, de la Ciudad de México) me enteré (de la extradición) por una llamada que recibí, me retuvieron más tiempo, nada puede hacer”, contó aquel día a El Financiero.

La decisión, que se enmarcó en el cambio de poderes en Estados Unidos, ocurrió luego de que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito negó al ‘Chapo’ Guzmán dos amparos contra su extradición.

Los magistrados Silvia Carrasco Corona, Reynaldo Manuel Reyes Rosas y Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz resolvieron por unanimidad que el proceso de extradición que se instauró contra el ‘Chapo’ Guzmán cumplió los requisitos de Ley.

Por ello, ratificaron la decisión del Juez Decimotercero de Distrito en Materia Penal que sobreseyó los dos amparos que el ‘Chapo’ Guzmán promovió contra el escrito de 20 de mayo de 2016, en el que el Gobierno de México autorizó su entrega.

Minutos después de concluida la sesión del Tribunal Colegiado, en la que estuvo presente personal de la PGR, el Gobierno de México concretó el movimiento administrativo y operativo para concretar su inmediata entrega.

El ‘Chapo’ fue llevado a Nueva York. La Corte de Distrito en Brooklyn lo acusaron por cargos de encabezar una empresa criminal y complot para fabricación y distribución internacional de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana; y en Manhattan, lo acusaron de complot para importar cocaína.

Ni las autoridades mexicanas, ni de Estados Unidos, explicaron por qué el ‘Chapo’ Guzmán no fue llevado ante las Cortes Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas y de Distrito para el Distrito Sur de California, quienes oficialmente fueron las que solicitaron su extradición.

Este último hecho fue también punto de la controversia planteada por la defensa del ‘Chapo’ Guzmán.