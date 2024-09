¿A qué se dedica Nico, nieto de Ernesto Zedillo que quiso entrar a ‘La Casa de los Famosos México’?

Ernesto Zedillo, expresidente de México, se ha mantenido al margen de la vida pública durante años, hasta sus comentarios sobre la reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, algunos de sus descendientes están constantemente activos en redes sociales, como su nieto Nicolás Buenfil.

El joven, antes del inicio de la segunda temporada, externó su deseo por ingresar a La Casa de los Famosos México, a pesar de que por muchos años se mantuvo alejado del entretenimiento y los espectáculos.

Nicolás Buenfil expresó su deseo de entrar a 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram @nico.buenfil)

¿Qué hace Nicolás Buenfil?

Nicolás Buenfil, de 19 años, a pesar de ser hijo de una actriz mexicana, no incursionó en este ámbito, pero tampoco mantiene un bajo perfil.

El nieto de Ernesto Zedillo tiene un enlace a Spotify en su perfil personal de Instagram, pareciera que es porque se dedica a la música, pero no, es su cuenta donde sigue a diferentes artistas, entre ellos Travis Scott, Young Miko, Shakira y más.

Pero su verdadera ocupación es ser influencer porque comparte su día a día con sus más de 150 mil seguidores, si bien no tiene canal de YouTube, se dio a conocer en Instagram.

Erika Buenfil y su hijo Nicolás en Kioto, Japón. (Foto: Instagram / @erikabuenfil50).

Además, recientemente se convirtió en modelo al posar para la portada de una revista de circulación nacional al lado de Mar de Regil.

De acuerdo con información compartida por Eres, el pasado 15 de abril, Nicolás Buenfil recibe una formación en actuación, pero se desconoce la escuela o sitio académico.

En sus redes sociales pública fotos de sus vacaciones, por ejemplo en París o Japón y de los conciertos y festivales a los cuales acude, entre ellos el EDC.

Nicolás Buenfil es mamá de Nicolás. (Foto: Instagram / @erikabuenfil50) (Instagram / @erikabuenfil50)

¿Qué dijo el nieto de Ernesto Zedillo de ‘La Casa de los Famosos México’?

El pasado 2023, cuando apenas cumplió 18 años, el nieto de Ernesto Zedillo publicó un video donde habló de su deseo de pertenecer a La Casa de los Famosos México.

“Esto puede ser controversial, pero quiero entrar a La Casa de los Famosos México. La pregunta inicial que muchos harán después de ver este video es: ‘¿Quién es este güey y por qué quiere entrar al reality show?’ Pues yo soy Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, una gran actriz”, dijo en un post de TikTok.

El joven dijo que el deseo de entrar a la producción de Rosa María Noguerón es para cimentar una trayectoria artística.

“Entonces dirán: ‘¿Eso te da el derecho de entrar a ‘La Casa de los Famosos’?’ Por supuesto que no, obviamente no me da el derecho, pero sí quiero. Y se preguntarán por qué no entra mi mamá, porque no quiere, porque ella no quiere y porque ya tiene una carrera hecha y yo no tengo ninguna carrera y por supuesto quiero iniciar”, dijo el hijo de Ernesto Zedillo Jr.

El hijo de Ernesto Zedillo y Erika Buenfil es Nicolás. (Foto: Mexsport)

“No saben de lo que sería capaz. Obviamente, causaría mucha polémica dentro de la casa, no, no, no… sería un completo desmadre”, bromeó.

Finalmente, Nicolás Buenfil dijo que lo atacarían mucho dentro y fuera del reality show por ser quien es, pero lo aguantaría todo con tal de estar ahí.

¿Cómo es la relación de Nico, hijo de Erika Buenfil, con Ernesto Zedillo?

Nico, si bien mejoró la relación con su papá, no conoce a su abuelo, pero recientemente expresó sus deseos de conocer a Ernesto Zedillo.

“Todavía no conozco a mi abuelo, espero que sí llegue ese momento, me da mucho nervio. No le he comentado nada de esto a mi papá, pero la forma para que se lleve a cabo es escribirle a mi abuela y que me ayude a conocerlo”, compartió en una entrevista a diferentes medios de comunicación el pasado 28 de julio

Nicolás Buenfil expresó su deseo de entras a 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram @nico.buenfil)

¿Cómo es la relación de Nicolás Buenfil con su papá Ernesto Zedillo Jr.?

Nico Buenfil no tenía relación con su papá Ernesto Zedillo Jr, pero fue a raíz de la pandemia que comenzaron a tener una relación.

“Ahora lo veo seguido y eso es lo que cuenta. Ya lo perdoné, no le guardo rencor. Me gusta verlo y convivir con él junto con mis dos medias hermanas, Isabella y Victoria. Veo que las cuida y que ellas lo quieren, eso es suficiente para mí, un gran hombre”, declaró Nicolás.

El joven jugaba videojuegos con Isabella sin saber que tenían un parentesco, pero el hijo del político mexicano lo notó y desde ese momento se acercó al ahora influencer.